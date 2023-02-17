Певец Алексей Кортнев прокомментировал свое скандальное задержание в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Музыкант Алексей Кортнев приехал дать концерт в Новосибирске. Дуэт из рок-группы «Несчастный случай» оказался в центре скандала. По данным ряда Телеграм-каналов, Кортнев якобы показал средний палец полицейскому, в итоге его задержали и собирались обвинить в оскорблении сотрудника при исполнении.
Однако на деле все оказалось не так. Певец подтвердил ТАСС, что действительного был задержан. Однако инцидент исчерпан и ничего страшного не произошло. В полиции даже не составляли на него протокол.
Ранее в ВК-группе «Несчастного случая» рассказали, что концерт планировался в одном из местных баров в Новосибирске. Однако в один момент там произошло задымление и отключилось электричество. Концерт был сорван, а на место приехала полиция. Тогда правоохранители выясняли причины произошедшего и опросили самих музыкантов.