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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Певец Алексей Кортнев прокомментировал свое скандальное задержание в Новосибирске

17 февраля 2023, 06:11
Фото: ВК-группа "Несчастный случай"
Музыкант попал в неприятную ситуацию в Новосибирске
Лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев объяснил, что произошло с ним в Новосибирске. Певца обвинили в оскорблении полицейского, которому он якобы показал неприличный жест средним пальцем.

Музыкант Алексей Кортнев приехал дать концерт в Новосибирске. Дуэт из рок-группы «Несчастный случай» оказался в центре скандала. По данным ряда Телеграм-каналов, Кортнев якобы показал средний палец полицейскому, в итоге его задержали и собирались обвинить в оскорблении сотрудника при исполнении.

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Однако на деле все оказалось не так. Певец подтвердил ТАСС, что действительного был задержан. Однако инцидент исчерпан и ничего страшного не произошло. В полиции даже не составляли на него протокол.

Ранее в ВК-группе «Несчастного случая» рассказали, что концерт планировался в одном из местных баров в Новосибирске. Однако в один момент там произошло задымление и отключилось электричество. Концерт был сорван, а на место приехала полиция. Тогда правоохранители выясняли причины произошедшего и опросили самих музыкантов.

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#Эмилия Губарева#Концерт#Общество#Происшествия#Культура#Новосибирск
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