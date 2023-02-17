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Самый большой пляж «Наутилус» в центре Новосибирска не откроют летом 2023

17 февраля 2023, 02:01
Фото: atas.info
Пляж не первый год закрывают из-за строительства

В Новосибирске пляж «Наутилус» закроют летом 2023 года

Самый большой и доступный для новосибирцев пляж «Наутилус» в центральной части города будет закрыт этим летом, о чем сообщила вице-мэр Анна Терешкова во время пресс-конференции с журналистами.

Пляж в центре города у Октябрьского моста «Наутилус» закроют из-за строительства четвертого моста, который планируют открывать в 2023 году.

Также не будет открыт и пляж у нового ЛДС, потому что вода в реке Тула там непригодна для купания. Пока муниципалитет решает вопрос с минприроды о возможном очищении пространства.

Стоит отметить, что ранее городские власти одобрили концепцию преобразования зеленой зоны в устье реки Тула – через дамбу от моста и «Наутилуса».

Суперпарк «Усть-Тула» объединит территории парков «Арена», «Бугринская роща», сноуборд-комплекс «Горский» и новый ЛДС на левобережье реки Обь.

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Напомним, что в 2022 году мэр объявлял, что из-за стройки станции метро «Спортивная» пляж «Наутилус» закроют. Причина тому - шум от строек, в том числе ЛДС. 

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#Эмилия Губарева#Пляж#Четвертый мост#Стройка#Город#Общество#Новосибирск
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