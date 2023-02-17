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Пляж в центре города у Октябрьского моста «Наутилус» закроют из-за строительства четвертого моста, который планируют открывать в 2023 году.
Также не будет открыт и пляж у нового ЛДС, потому что вода в реке Тула там непригодна для купания. Пока муниципалитет решает вопрос с минприроды о возможном очищении пространства.
Стоит отметить, что ранее городские власти одобрили концепцию преобразования зеленой зоны в устье реки Тула – через дамбу от моста и «Наутилуса».
Суперпарк «Усть-Тула» объединит территории парков «Арена», «Бугринская роща», сноуборд-комплекс «Горский» и новый ЛДС на левобережье реки Обь.
Напомним, что в 2022 году мэр объявлял, что из-за стройки станции метро «Спортивная» пляж «Наутилус» закроют. Причина тому - шум от строек, в том числе ЛДС.