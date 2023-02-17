atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Трупы лежат под снегом: массовая гибель коров произошла в Новосибирской области

17 февраля 2023, 03:49
Фото: 1MI
Владелец не убирает трупы

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за массовой гибели коров

Массовый падеж коров произошел в Ордынском районе Новосибирской области, о чем сообщил глава администрации Олег Орел.

На территории Ордынского района объявлен режим повышенной готовности. На одном из частных предприятий в Шайдуровском сельсовете начали массово гибнуть коровы. Выяснилось, что там их плохо кормили, а также должным образом не утилизируют трупы животных.

По данным Россельхознадзора, на ферме погибли уже 73 особи. Десятки трупов находятся под снегом, что несет опасность для окружающей среды. С потеплением весны ситуация может в разы ухудшиться.

Как рассказал Олег Орел, собственник из Алтайского края купил коров, не имея ресурсов для их содержания. Скот находился в заброшенных коровниках. На эту проблему власти обратили внимание прошлой осенью.

Там проводили проверки и даже возбудили дело против владельца за жестокое обращение с животными. Теперь собственник должен до 26 февраля устранить все нарушения, сказал глава администрации в эфире «Вести Новосибирск».

Дорога мертвых голубей: почему улица Урицкого в Новосибирске стала кладбищем для птиц
Узнать подробнее

Читайте также о том, как улица Урицкого в тихом центре Новосибирска превратилась в голубиное кладбище.

#Эмилия Губарева#Животные#Смерть#Город#Экология#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»
Сегодня, 04:38
«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Вчера, 01:57
Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний
Вчера, 06:06
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
Вчера, 06:56
Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
Сегодня, 02:30