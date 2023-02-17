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На территории Ордынского района объявлен режим повышенной готовности. На одном из частных предприятий в Шайдуровском сельсовете начали массово гибнуть коровы. Выяснилось, что там их плохо кормили, а также должным образом не утилизируют трупы животных.
По данным Россельхознадзора, на ферме погибли уже 73 особи. Десятки трупов находятся под снегом, что несет опасность для окружающей среды. С потеплением весны ситуация может в разы ухудшиться.
Как рассказал Олег Орел, собственник из Алтайского края купил коров, не имея ресурсов для их содержания. Скот находился в заброшенных коровниках. На эту проблему власти обратили внимание прошлой осенью.
Там проводили проверки и даже возбудили дело против владельца за жестокое обращение с животными. Теперь собственник должен до 26 февраля устранить все нарушения, сказал глава администрации в эфире «Вести Новосибирск».
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