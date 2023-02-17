В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»

По данным VN. Ru, 2 февраля добровольцы «Веги» готовились к штурму одного из поселков под городом Кременная. Они попали под минометный огонь. Вместе с Владимиром в тот день погиб еще один товарищ. Обоих похоронили в Новосибирске 16 февраля. Данных о втором погибшем пока нет.