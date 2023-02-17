В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Первого погибшего звали Владимиром Щербицким, ему было 58 лет. Он отправился на СВО осенью прошлого года. Боец элитного отряда «Вега» был штурмовиком. Ранее новосибирец работал младшим оперуполномоченным уголовного розыска.
По данным VN. Ru, 2 февраля добровольцы «Веги» готовились к штурму одного из поселков под городом Кременная. Они попали под минометный огонь. Вместе с Владимиром в тот день погиб еще один товарищ. Обоих похоронили в Новосибирске 16 февраля. Данных о втором погибшем пока нет.
Напомним, что отрядом «Вега» командует вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов. В состав отряда входят известные политики и депутаты.
Напомним, что ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.