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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»

17 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI
Погибших похоронили в Новосибирске
Два героя-добровольца погибли в зоне проведения спецоперации. Они были бойцами отряда «Вега».

Первого погибшего звали Владимиром Щербицким, ему было 58 лет. Он отправился на СВО осенью прошлого года. Боец элитного отряда «Вега» был штурмовиком. Ранее новосибирец работал младшим оперуполномоченным уголовного розыска.

По данным VN. Ru, 2 февраля добровольцы «Веги» готовились к штурму одного из поселков под городом Кременная. Они попали под минометный огонь. Вместе с Владимиром в тот день погиб еще один товарищ. Обоих похоронили в Новосибирске 16 февраля. Данных о втором погибшем пока нет.

Напомним, что отрядом «Вега» командует вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов. В состав отряда входят известные политики и депутаты.  

Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»
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48-летний участник спецоперации умер во время отпуска в Новосибирской области
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Напомним, что ранее участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск
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