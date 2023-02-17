15 июля 2022 года к Скатову пришли с обысками, после чего он записал видеообращение с пластырем на лице, заявив о жестоком обращении полиции и лег в больницу через несколько дней. 30 августа адвокат Скатова написал жалобу в суд о бездействии полиции, а также подчеркнул, что при обысках ничего не было найдено и все имущество было возвращено.