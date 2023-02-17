Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Артема Скатова отстранили от должности после завершения первого судебного заседания по делу, где он проходит обвиняемым. Помощник прокурора Дзержинского района ходатайствовал об отстранении Скатова от дел на период рассмотрения дела в суде, это ходатайство было удовлетворено.
С 17 февраля и на время отстранения от работы Артему Скатову будет выплачиваться государственное пособие в размере 15669 рублей. Защита Скатова ходатайствовала о передаче дела в суд другого региона, в чем было отказано.
По версии следствия на одном из телеграм-каналов вышла статья, заказанная Скатовым. В статье содержались сведения, порочащие честь и достоинство депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Уголовное дело о клевете было возбуждено 22 марта 2022 года.
15 июля 2022 года к Скатову пришли с обысками, после чего он записал видеообращение с пластырем на лице, заявив о жестоком обращении полиции и лег в больницу через несколько дней. 30 августа адвокат Скатова написал жалобу в суд о бездействии полиции, а также подчеркнул, что при обысках ничего не было найдено и все имущество было возвращено.
В начале года Артем Скатов вернулся к работе, 17 января он принимал участие в аппаратном совещании мэрии.