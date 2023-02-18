Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Иглу – традиционное жилище народов Севера. Фестиваль по возведению этих домиков начинался, как небольшое внутреннее мероприятие мультиспортивного клуба "Спектр" из Новосибирска. Теперь в нем участвуют сотни команд из разных городов Сибири. Первый день – соревновательный. Участники состязаются, кто быстрее построит снежный домик.
Какого-то одного шаблона не существует, каждая команда возводит снежное жилище, как ей больше нравится.
Главный инструмент – пила, ей выпиливают из спрессованного ветром снега блоки, из которых строят купол.
Главное правило – укладывать блоки по спирали, с каждым слоем уменьшая диаметр будущего жилища. Верхняя часть блока должна быть уже, чем основание, иначе купол не получится сомкнуть.
Сферический купол хорошо противостоит ветру, а вход, который обязательно делают снизу, позволяет сохранять внутри тепло.
В воскресенье строительство иглу продолжится. Но это уже будет день развлекательный, вне зачета.
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