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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Иглу-2023 "Город эскимосов": смотрим фото и видео с высоты птичьего полета

18 февраля 2023, 13:54
Фото: vk.com/survive_igloo
На фестиваль "Город эскимосов" приехали люди из разных городов Сибири

Городок из сотен снежных иглу появился на льду водохранилища под Новосибирском

В Новосибирске завершился первый день фестиваля по строительству иглу – снежных домов эскимосов. Сотни куполов из спрессованного снега появились на льду водохранилища. Показываем, как это было

Иглу – традиционное жилище народов Севера. Фестиваль по возведению этих домиков начинался, как небольшое внутреннее мероприятие мультиспортивного клуба "Спектр" из Новосибирска. Теперь в нем участвуют сотни команд из разных городов Сибири. Первый день – соревновательный. Участники состязаются, кто быстрее построит снежный домик.

Строительству иглу - процесс азартный
Фото: https://vk.com/survive_igloo

Какого-то одного шаблона не существует, каждая команда возводит снежное жилище, как ей больше нравится.

Думается, чукчи не обидятся на такой лозунг
Фото: https://vk.com/survive_igloo

Главный инструмент – пила, ей выпиливают из спрессованного ветром снега блоки, из которых строят купол.

Многие уже не первый год участвуют в фестивале целыми семьями
Фото: https://vk.com/survive_igloo

Главное правило – укладывать блоки по спирали, с каждым слоем уменьшая диаметр будущего жилища. Верхняя часть блока должна быть уже, чем основание, иначе купол не получится сомкнуть.

Блоки должны быть хорошо скреплены между собой естественным образом
Фото: https://vk.com/survive_igloo

Сферический купол хорошо противостоит ветру, а вход, который обязательно делают снизу, позволяет сохранять внутри тепло.

Многие участники фестиваля намерены остаться ночевать в построенных своими руками жилищах
Фото: https://vk.com/survive_igloo

В воскресенье строительство иглу продолжится. Но это уже будет день развлекательный, вне зачета.

В иглу нравится как малышам, так и взрослым
Фото: https://vk.com/survive_igloo

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала, как выглядит строительная площадка "Города эскимосов" с высоты птичьего полета. Видео с квадрокоптера чиновница выложила на своей странице в ВК.

Строители еще не сомкнули куполы своих жилищ
Видео: https://vk.com/id657422180
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