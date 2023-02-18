Иглу – традиционное жилище народов Севера. Фестиваль по возведению этих домиков начинался, как небольшое внутреннее мероприятие мультиспортивного клуба "Спектр" из Новосибирска. Теперь в нем участвуют сотни команд из разных городов Сибири. Первый день – соревновательный. Участники состязаются, кто быстрее построит снежный домик.