Скандал вокруг планов возвести жилой комплекс на этой территории продолжается не первый год. Спорный участок уже 14 лет находится в частной собственности, а в 2014 был переведен в зону, допускающую жилищное строительство. Земля не раз переходила из рук в руки, а в сентябре 2022 году был куплен компанией Д-54.