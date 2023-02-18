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Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска не выдавал компании Д-54 разрешения на строительство многоэтажного жилого комплекса на месте соснового леса в районе бывшего детского лагеря "Юный медик". Застройщик не раз обращался в муниципалитет за выдачей разрешительной документации, но ему было отказано, сообщает муниципальный портал "Новосибирские новости".
Скандал вокруг планов возвести жилой комплекс на этой территории продолжается не первый год. Спорный участок уже 14 лет находится в частной собственности, а в 2014 был переведен в зону, допускающую жилищное строительство. Земля не раз переходила из рук в руки, а в сентябре 2022 году был куплен компанией Д-54.
В феврале 2023 застройщик начал массовую вырубку сосен, ссылаясь на выданное в мэрии разрешение на снос 931 дерева. Это вызвало массовое возмущение местных жителей, прокуратура обязала мэра Новосибирска отозвать разрешение на уничтожение участка леса. Однако в компании Д-54 заявили, что никакого распоряжения о запрете не получали и продолжили рубку.