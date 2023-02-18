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Компания Д-54 не имеет разрешения на строительство в лесу Нижней Ельцовки

18 февраля 2023, 04:44
Фото: Предоставлено жителями Нижней Ельцовки
На этом месте строить ничего нельзя, утверждают в мэрии

Мэрия Новосибирска не выдавала разрешения на строительство в лесу Нижней Ельцовки

У компании Д-54, которая ведет вырубку леса на территории бывшего детского лагеря "Юный медик", нет разрешения на строительство жилья на этой территории, утверждают в мэрии Новосибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска не выдавал компании Д-54 разрешения на строительство многоэтажного жилого комплекса на месте соснового леса в районе бывшего детского лагеря "Юный медик". Застройщик не раз обращался в муниципалитет за выдачей разрешительной документации, но ему было отказано, сообщает муниципальный портал "Новосибирские новости".

Скандал вокруг планов возвести жилой комплекс на этой территории продолжается не первый год. Спорный участок уже 14 лет находится в частной собственности, а в 2014 был переведен в зону, допускающую жилищное строительство. Земля не раз переходила из рук в руки, а в сентябре 2022 году был куплен компанией Д-54.

В феврале 2023 застройщик начал массовую вырубку сосен, ссылаясь на выданное в мэрии разрешение на снос 931 дерева. Это вызвало массовое возмущение местных жителей, прокуратура обязала мэра Новосибирска отозвать разрешение на уничтожение участка леса. Однако в компании Д-54 заявили, что никакого распоряжения о запрете не получали и продолжили рубку.

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#Мэрия#Вырубка#Застройщик#Город#Новосибирск
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