Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Вечером в пятницу, 17 февраля, на окраине поселка Верх-Тула, прошла согласованная акция протеста против планов строительства полигона для захоронения ТБО с так называемым комплексом переработки отходов. Несмотря на сильный мороз и отдаленное место без фонарного освещения в митинге приняли участие несколько десятков жителей поселка и соседних поселений.
"Мы организовали общественное экологическое движение "Левый берег" для того, чтобы мы были не просто инициативной группой, а были уже организацией. Чтобы мы могли выступать от ее имени, запрашивать данные у разных структур. Самое главное, что нам нужно - быть вместе и быть сплоченными", - рассказала об основных итогах митинга активистка Оксана Кузеванова.
Выступающие обратились к руководству области и областной прокуратуры с требованием вмешаться в существующие планы по строительству полигона ТБО. Кроме того, участники акции подвели итоги последних нескольких месяцев борьбы против планов размещения мусорного полигона в районе Верх-Тулы. Действия перемещаются в юридическую плоскость. Юрист, работа которого оплачена деньгами, что собрали жители поселка, проанализировал всю документацию, которая касается возможного строительства полигона.
"Нашел очень много нарушений по поводу перевода земель, по поводу планирования строительства полигона. Отчет занимает более 20 страниц", - сообщила Оксана Кузеванова.
Как отметили участники акции протеста, размещение полигона в районе Верх-Тулы грозит экологическими проблемами не только местным жителям, но и десяткам населенных пунктов Левобережья Оби.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Левобережный мусорный полигон появится в 2 километрах от поселка Верх-Тула. Еще один, Правобережный полигон, хотят построить в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.