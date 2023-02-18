Выступающие обратились к руководству области и областной прокуратуры с требованием вмешаться в существующие планы по строительству полигона ТБО. Кроме того, участники акции подвели итоги последних нескольких месяцев борьбы против планов размещения мусорного полигона в районе Верх-Тулы. Действия перемещаются в юридическую плоскость. Юрист, работа которого оплачена деньгами, что собрали жители поселка, проанализировал всю документацию, которая касается возможного строительства полигона.