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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Под Новосибирском прошел митинг против строительства полигона ТБО около жилья

18 февраля 2023, 08:03
Фото: предоставлено участниками митинга
Люди провели акцию протеста, насмотря на мороз и темноту

Жители Верх-Тулы провели митинг и создали организацию для борьбы против полигона ТБО

В поселке Верх-Тула в пригороде Новосибирска прошел митинг против строительства мусорного полигона в непосредственной близости от жилых домов. Администрация разрешила провести акцию только на окраине поселка

Вечером в пятницу, 17 февраля, на окраине поселка Верх-Тула, прошла согласованная акция протеста против планов строительства полигона для захоронения ТБО с так называемым комплексом переработки отходов. Несмотря на сильный мороз и отдаленное место без фонарного освещения в митинге приняли участие несколько десятков жителей поселка и соседних поселений.

"Мы организовали общественное экологическое движение "Левый берег" для того, чтобы мы были не просто инициативной группой, а были уже организацией. Чтобы мы могли выступать от ее имени, запрашивать данные у разных структур. Самое главное, что нам нужно  - быть вместе и быть сплоченными",  -  рассказала об основных итогах митинга активистка Оксана Кузеванова.

Выступающие обратились к руководству области и областной прокуратуры с требованием вмешаться в существующие планы по строительству полигона ТБО. Кроме того, участники акции подвели итоги последних нескольких месяцев борьбы против планов размещения мусорного полигона в районе Верх-Тулы. Действия перемещаются в юридическую плоскость. Юрист, работа которого оплачена деньгами, что собрали жители поселка, проанализировал всю документацию, которая касается возможного строительства полигона.

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"Нашел очень много нарушений по поводу перевода земель, по поводу планирования строительства полигона. Отчет занимает более 20 страниц", - сообщила Оксана Кузеванова.

Как отметили участники акции протеста, размещение полигона в районе Верх-Тулы грозит экологическими проблемами не только местным жителям, но и десяткам населенных пунктов Левобережья Оби.

Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Левобережный мусорный полигон появится в 2 километрах от поселка Верх-Тула. Еще один, Правобережный полигон, хотят построить в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково.

Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.

 

 

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#Митинг#Протест#Мусор#Экология#Верх-Тула#Новосибирская область#Мусорная концессия 2022
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