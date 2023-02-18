Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Покупатели квартир в доме по адресу ул. Красина, 56 (стр. 54/1) в субботу, 18 февраля повесили на фасаде долгостроя огромный плакат, чтобы напомнить о том, что люди уже 19 лет ждут завершения сдачи дома, но их проблемы до сих пор не решены. Сейчас власти предложили людям создать жилищно-строительный кооператив и достраивать дом самостоятельно.
"Учитывая, что дефицит строительства, без расселения частного сектора в придомовой территории и строительства парковки, 120 млн. руб, а дольщиков всего 116 человек, несложно посчитать, какие суммы люди должны внести. Много дольщиков за 19 лет вышли на пенсию, и не имеют возможности доплат", - говорится в обращении дольщиков, поступившем в редакцию.
Высотный дом начали строить в 2004 году, позже все сроки сдачи в эксплуатацию были сорваны. В 2014 году, когда основные работы были завершены, разрешил дольщикам заехать в квартиры. Люди сделали ремонт, однако позже застройщика признали банкротом, а дом с недоделками так и не был сдан.
Дольщики заявляют, что в региональном бюджете заложены средства на завершение строительства и своим плакатом отсылают к заявлению президента Владимира Путина, о том, что к концу 2023 года в России не должно остаться обманутых покупателей квартир.
Люди, вложившие деньги в строительство жилого комплекса на улице Красина требуют достройки его за счет бюджета, с помощью механизмов ППК "Фонд", без дополнительных вложений со стороны дольщиков.
В мае 2022 года в правительстве Новосибирской области собщили, что на решение проблем обманутых дольщиков будет направлено около 2 млрд рублей. Достройка и выдача новых квартир идут с использованием так называемых масштабных инвестиционных проектов и механизмов ППК "Фонд".