Высотный дом начали строить в 2004 году, позже все сроки сдачи в эксплуатацию были сорваны. В 2014 году, когда основные работы были завершены, разрешил дольщикам заехать в квартиры. Люди сделали ремонт, однако позже застройщика признали банкротом, а дом с недоделками так и не был сдан.