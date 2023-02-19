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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Под Новосибирском браконьеры убили беременную двойней лосиху

19 февраля 2023, 06:07
Фото: freepik.com
Новосибирские браконьеры убили беременную лосиху
Браконьеры жестоко расправились с беременной лосихой в Новосибирской области. Подозреваемых уже нашли, сообщил Atas.info председатель охотсообщества Купинского района Владимир Бибиков.

По словам Бибикова, инцидент произошел 18 февраля 2023 года недалеко от заказника в районе села Чумашки. Егеря нашли следы крови животного, которого кто-то тащил снегоходом.

«Егеря, в том числе мой сын Иван, поехали по следам, чтобы найти преступников. В итоге добрались до частного дома одного из подозреваемых. Оказалось, он не состоит в сообществе охотников», — рассказала Бибиков.

На месте лесные инспекторы узнали, что группой браконьеров была убита лосиха, которая вынашивала двух детенышей. Они разделали тушу зверя в сарае и каждый забрал мясо себе домой.

Сейчас инцидент расследует полиция. По предварительным данным, лосиху убили двое мужчин. Одни из них уже признался в содеянном.

Новосибирские браконьеры убили беременную лосиху
Видео: предоставил Владимир Бибиков
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