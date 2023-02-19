Под Новосибирском браконьеры убили беременную двойней лосиху

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По словам Бибикова, инцидент произошел 18 февраля 2023 года недалеко от заказника в районе села Чумашки. Егеря нашли следы крови животного, которого кто-то тащил снегоходом.
«Егеря, в том числе мой сын Иван, поехали по следам, чтобы найти преступников. В итоге добрались до частного дома одного из подозреваемых. Оказалось, он не состоит в сообществе охотников», — рассказала Бибиков.
На месте лесные инспекторы узнали, что группой браконьеров была убита лосиха, которая вынашивала двух детенышей. Они разделали тушу зверя в сарае и каждый забрал мясо себе домой.
Сейчас инцидент расследует полиция. По предварительным данным, лосиху убили двое мужчин. Одни из них уже признался в содеянном.