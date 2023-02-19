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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Новосибирске спасли новорожденную летучую мышь с чердака дома

19 февраля 2023, 05:36
Фото: «АНО Виавет»
Новосибирцы спасли летучую мышь в подъезде дома
Волонтеры спасли маленькую летучую мышь, которая обитала в подъезде жилого дома в Новосибирске. Детенышу уже придумали имя.

Животное нашла сибирячка на лестничной клетке и позвонила в фонд «АНО Виавет». Она узнала, что летучая мышь выпала с чердака на крыше.

«Опыта ухода за летучими мышами у нас нет, но мы постарались сделать для нее все удобства. Закупили сверчков, напоили водой», — рассказали Atas.info волонтеры.

Летучей мыше уже придумали имя — теперь это Граф Дракула. Ее со дня на день передадут специалистам Центра реабилитации диких птиц.

Напомним, ранее специалист сообщал Atas.info, что летучие мыши начинают размножаться в конце зимы, а к маю подрастают и активизируются. 

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#Алина Шефер#Животное#Волонтеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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