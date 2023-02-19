В Новосибирске спасли новорожденную летучую мышь с чердака дома

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Животное нашла сибирячка на лестничной клетке и позвонила в фонд «АНО Виавет». Она узнала, что летучая мышь выпала с чердака на крыше.
«Опыта ухода за летучими мышами у нас нет, но мы постарались сделать для нее все удобства. Закупили сверчков, напоили водой», — рассказали Atas.info волонтеры.
Летучей мыше уже придумали имя — теперь это Граф Дракула. Ее со дня на день передадут специалистам Центра реабилитации диких птиц.
Напомним, ранее специалист сообщал Atas.info, что летучие мыши начинают размножаться в конце зимы, а к маю подрастают и активизируются.