В Новосибирске загорелась СТО «У Мишани» на Федосеева

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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По словам первых очевидцев, дым повалил из окон здания на Федосеева, 36/3 к.1 в 12 часов дня. Они вызвали пожарных.
«Загорелись инструменты в гараже. Локализовать возгорание удалось за 15-20 минут. Сейчас вскрывают потолок, чтобы огонь не распространился дальше», — сообщили в ГУ МЧС региона.
Судя по карте 2ГИС, по этому адресу располагаются СТО «У Мишани» и центр установки шумоизоляции автомобилей «Автошум». Пострадавших среди клиентов и персонала нет.