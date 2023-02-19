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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Новосибирске загорелась СТО «У Мишани» на Федосеева

19 февраля 2023, 07:37
Фото: АСТ-54/ВК
Инструменты загорелись на СТО на Федосеева в Новосибирске
Пожар произошел в автосервисе на улице Федосеева в Новосибирске 19 февраля. На месте работают специалисты МЧС и бригады скорой помощи.

По словам первых очевидцев, дым повалил из окон здания на Федосеева, 36/3 к.1 в 12 часов дня. Они вызвали пожарных.

«Загорелись инструменты в гараже. Локализовать возгорание удалось за 15-20 минут. Сейчас вскрывают потолок, чтобы огонь не распространился дальше», — сообщили в ГУ МЧС региона.

Судя по карте 2ГИС, по этому адресу располагаются СТО «У Мишани» и центр установки шумоизоляции автомобилей «Автошум». Пострадавших среди клиентов и персонала нет.

#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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