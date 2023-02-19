Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Как сообщили друзья в группе АСТ-54, девушка жила в Новосибирске и училась в СГУПС. Начала вести свой блог в соцсетях, где рассказывала о главной мечте - отдохнуть на Бали.
Свое заветное желание она исполнила этой зимой. Вместе с парнем 11 февраля она прилетела на остров, а на следующий день попала на байке в автокатастрофу.
Сибирячку увезли в больницу. Пока медики спасают ей жизнь, родные ищут деньги на лечение.
Напомним, ранее мы рассказывали историю о другой сибирячке Елене Новосельцевой, которая впала в кому на Бали после инсульта. Ее лечение в зарубежной клинике очень дорого обходилось семьей, поэтому они обратились за помощью в властям Новосибирской области. Недавно стало известно, что правительство региона выделило деньги на эвакуацию женщины на родину и оплату долга родных перед клиникой.