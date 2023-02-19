Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали

Напомним, ранее мы рассказывали историю о другой сибирячке Елене Новосельцевой, которая впала в кому на Бали после инсульта. Ее лечение в зарубежной клинике очень дорого обходилось семьей, поэтому они обратились за помощью в властям Новосибирской области. Недавно стало известно, что правительство региона выделило деньги на эвакуацию женщины на родину и оплату долга родных перед клиникой.