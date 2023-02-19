atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали

19 февраля 2023, 03:03
Фото: АСТ-54
Жительница Новосибирска попала в больницу после ДТП на Бали
Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова попала в больницу на Бали после ДТП. У нее множественные травмы и перелом черепа.

Как сообщили друзья в группе АСТ-54, девушка жила в Новосибирске и училась в СГУПС. Начала вести свой блог в соцсетях, где рассказывала о главной мечте - отдохнуть на Бали.

Свое заветное желание она исполнила этой зимой. Вместе с парнем 11 февраля она прилетела на остров, а на следующий день попала на байке в автокатастрофу.

Сибирячку увезли в больницу. Пока медики спасают ей жизнь, родные ищут деньги на лечение.

Напомним, ранее мы рассказывали историю о другой сибирячке Елене Новосельцевой, которая впала в кому на Бали после инсульта. Ее лечение в зарубежной клинике очень дорого обходилось семьей, поэтому они обратились за помощью в властям Новосибирской области. Недавно стало известно, что правительство региона выделило деньги на эвакуацию женщины на родину и оплату долга родных перед клиникой.

Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
Узнать подробнее
#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Иглу-2023 "Город эскимосов": смотрим фото и видео с высоты птичьего полета
Вчера, 13:54
Вирусолог из Новосибирска рассказал об опасности вируса Марбург и возможной эпидемии
Вчера, 10:17
Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
17 февраля 02:30
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
16 февраля 06:56
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
Вчера, 10:32