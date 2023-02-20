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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Черного дровосека будут судить за взятку полиции в Новосибирской области

20 февраля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области пойдет под суд за взятку начальнику полиции. Он незаконно срубал деревья в городе Болотное и боялся наказания.

В СУ СКР региона рассказали, что 63-летнего сибиряка обвиняют в даче взятки правоохранителю за совершение незаконных действий. Он спилил 23 дерева без разрешения и пытался это скрыть.

«В конце прошлого года решался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Не желая этого, он передал полицейскому 100 000 рублей в качестве взятки», - сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Елена Коновалова.

В ГУ МВД региона уточнили, что сотрудник полиции от вознаграждения отказался. Эту информацию он передал своему начальнику и новосибирца задержали. Скоро он предстанет на суде.

#Алина Шефер#Суд#Вырубка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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