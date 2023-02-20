Черного дровосека будут судить за взятку полиции в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
В СУ СКР региона рассказали, что 63-летнего сибиряка обвиняют в даче взятки правоохранителю за совершение незаконных действий. Он спилил 23 дерева без разрешения и пытался это скрыть.
«В конце прошлого года решался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Не желая этого, он передал полицейскому 100 000 рублей в качестве взятки», - сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Елена Коновалова.
В ГУ МВД региона уточнили, что сотрудник полиции от вознаграждения отказался. Эту информацию он передал своему начальнику и новосибирца задержали. Скоро он предстанет на суде.