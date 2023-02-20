Оба строения находятся на территории действующей военной части, но армией не используются. Состояние их, как и большинства зданий на территории Военного городка, имеющих охранный статус, удручающее. Однако, даже при условии наличия финансов на восстановление и реставрацию все упирается в межведомственные проблемы. Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.