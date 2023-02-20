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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Еще два объекта на территории Военного городка в Новосибирске признаны памятниками

20 февраля 2023, 07:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На территории Военного городка разрушаются десятки памятников архитектуры

Столовая и склад-ледник в военном городке в Новосибирске получили статус памятника

Статус объекта культурного наследия получили здания столовой и склада-ледника 1913 года постройки. Но на их текущем плачевном состоянии это вряд ли как-то скажется

Два корпуса столовой и здание склада-ледника на территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирске признаны объектами культурного наследия регионального значения. Приказ о постановке этих зданий на государственную охрану выпущен Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на основании актов историко-культурной экспертизы. Оба здания были построены в 1913 году в составе единого комплекса зданий военного ведомства и располагаются рядом с ранее признанными памятниками батальонных казарм  (объекты № 26 и 17).

Здание склада-ледника представляет из себя одноэтажное прямоугольное строение с двумя ризалитами по длинным фасадам, из-за чего оно имеет в плане форму креста с двумя перекладинами.

Вход в здание склада-ледника. Крыши нет, внутри горы мусора
Фото: Артем Шершнев

Два корпуса столовой первоначально были построены обособлено, параллельно друг другу. Позже между ними была сделана достройка, которая закрыла проход между корпусами, и здание приобрело П-образную форму.

Один из корпусов столовой. На заднем плане виднеется здание действующей военной части
Фото: Артем Шершнев

Оба строения находятся на территории действующей военной части, но армией не используются. Состояние их, как и большинства зданий на территории Военного городка, имеющих охранный статус, удручающее. Однако, даже при условии наличия финансов на восстановление и реставрацию все упирается в межведомственные проблемы. Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.

Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

О том, что из себя сегодня представляет историческая часть Военного городка сегодня, можно посмотреть в нашем видео.

Видео: Военный городок - комплекс из нескольких десятков днаний, построенный в 1910-13 годах
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