Известный бизнесмен Бойко купил в Новосибирске ТРЦ «Сибирский молл»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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В Новосибирске подвели итоги торгов по продаже ТРЦ «Сибирский молл» и делового центра «Новая высота». Это имущество принадлежало ООО «Торговый квартал-Новосибирск».
Здания выставили на продажу в январе этого года. Цена лота составляла 3,7 млрд рублей, а шаг торгов – 74 млн рублей. В аукционе участником была компания ЗАО «Глобус». Фирме продали здания по стартовой цене.
Руководитель ЗАО «Глобус» - Марьяна Бойко. Одним из двух учредителей «Глобуса» является Александр Бойко, который владеет «Гранд Автограф Отель Новосибирск», работающий ранее под брендом Mariott.
Известному в Новосибирске бизнесмену Бойко и его семье также принадлежат Ramada Wyndham, жилой комплекс «Жуковка», БЦ «Гринвич».
Напомним, что в Новосибирске могут продать самый крупный аквапарк в Сибири — «Аквамир». За огромный комплекс просят 1,4 миллиарда рублей.