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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

Известный бизнесмен Бойко купил в Новосибирске ТРЦ «Сибирский молл»

20 февраля 2023, 04:35
Фото: 1MI
Владельцем стал известный бизнесмен
В новосибирском торговом центре «Сибирский молл» сменился владелец. Победителем торгов стало ЗАО «Глобус», учредители которой предприниматель Александр Бойко и его жена.

В Новосибирске подвели итоги торгов по продаже ТРЦ «Сибирский молл» и делового центра «Новая высота». Это имущество принадлежало ООО «Торговый квартал-Новосибирск».

В Новосибирске продают ТЦ «Сибирский молл» за 3,7 млрд рублей
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Здания выставили на продажу в январе этого года. Цена лота составляла 3,7 млрд рублей, а шаг торгов – 74 млн рублей. В аукционе участником была компания ЗАО «Глобус». Фирме продали здания по стартовой цене.

Руководитель ЗАО «Глобус» - Марьяна Бойко. Одним из двух учредителей «Глобуса» является Александр Бойко, который владеет «Гранд Автограф Отель Новосибирск», работающий ранее под брендом Mariott.

Известному в Новосибирске бизнесмену Бойко и его семье также принадлежат Ramada Wyndham, жилой комплекс «Жуковка», БЦ «Гринвич».

Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
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Напомним, что в Новосибирске могут продать самый крупный аквапарк в Сибири — «Аквамир». За огромный комплекс просят 1,4 миллиарда рублей.

#Эмилия Губарева#ТЦ#Торги#Бизнес#Общество#Город#Новосибирск
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