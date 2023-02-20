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По сообщению Института солнечно-земной физики СО РАН и московской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, мощная магнитная буря будет с понедельника, 20 февраля.
Она начнется после вспышки на Солнце, которая произошла 17 февраля. Последствия вспышки дойдут до Земли 20 февраля. Чувствовать магнитную бурю с 20 по 21 февраля.
Специалисты напоминают, что приближение магнитной бури тяжело переживают метеозависимые люди. Из побочных симптомов человек может испытывать головную боль, недомогание, усталость и раздражение.
Чтобы обойти эти симптомы, советуют заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни.
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