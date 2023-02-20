atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:57

Published Сегодня, 01:57

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску 20 февраля

20 февраля 2023, 01:57
Фото: 1MI
Такие дни тяжело переносят метеозависимые люди

Мощная магнитная буря ожидается в Новосибирске с 20 февраля

К Новосибирской области приближается магнитная буря, о чем свидетельствуют данные специалистов в области астрономии.

По сообщению Института солнечно-земной физики СО РАН и московской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, мощная магнитная буря будет с понедельника, 20 февраля.

Она начнется после вспышки на Солнце, которая произошла 17 февраля. Последствия вспышки дойдут до Земли 20 февраля. Чувствовать магнитную бурю с 20 по 21 февраля. 

Специалисты напоминают, что приближение магнитной бури тяжело переживают метеозависимые люди. Из побочных симптомов человек может испытывать головную боль, недомогание, усталость и раздражение.

Чтобы обойти эти симптомы, советуют заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни.

Метеозависимым приготовиться: к Новосибирску приближается магнитная буря
Узнать подробнее

Читайте также о том, что синоптики обещают потепление до +2 °C в Новосибирской области. 

Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до +2 °C
Узнать подробнее
#Магнитные бури#Метеозависимые#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Иглу-2023 "Город эскимосов": смотрим фото и видео с высоты птичьего полета
18 февраля 13:54
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
17 февраля 02:30
«Неужели есть такие наивные»: в Новосибирске девочка выиграла коробку от iPhone
Сегодня, 01:45
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32