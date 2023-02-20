Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Российские врачи центра медицины катастроф уже вывезли находящуюся без сознания сибирячку из индонезийской частной клиники. Напомним, туда она попала осенью 2022 года с инсультом, а в январе впала в кому.
Местные медики не пытались вывести Елену из коматозного состояния. Только держали на поддерживающих жизнедеятельность препаратах. Семья хотела, чтобы маму перевезли в Россию на лечение и в этом им помогли власти Новосибирской области.
«Маму через несколько часов в сопровождении медиков транспортируют в Дубай, а оттуда отправят в Москву. С Москвы назначен вылет до Новосибирска в 21:05 по местному времени. Самолет прилетит в Толмачево 22 февраля в 5 часов утра по нашему времени», - рассказали Atas.info дети Елены.