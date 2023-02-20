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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото

20 февраля 2023, 10:30
Фото: предоставила семья Новосельцевых
Жительницу Новосибирска в коме эвакуируют с Бали

Туристку в коме доставят с Бали в Новосибирск 22 февраля

Жительницу Новосибирска в коме Елену Новосельцеву начали эвакуировать с острова Бали 20 февраля. Родные женщины поделились с Atas.info фотографиями с места событий.

Российские врачи центра медицины катастроф уже вывезли находящуюся без сознания сибирячку из индонезийской частной клиники. Напомним, туда она попала осенью 2022 года с инсультом, а в январе впала в кому.

Местные медики не пытались вывести Елену из коматозного состояния. Только держали на поддерживающих жизнедеятельность препаратах. Семья хотела, чтобы маму перевезли в Россию на лечение и в этом им помогли власти Новосибирской области.

«Маму через несколько часов в сопровождении медиков транспортируют в Дубай, а оттуда отправят в Москву. С Москвы назначен вылет до Новосибирска в 21:05 по местному времени. Самолет прилетит в Толмачево 22 февраля в 5 часов утра по нашему времени», - рассказали Atas.info дети Елены.
«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали
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#Алина Шефер#Требуется эвакуация: сибирячка в коме на Бали#Лечение#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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