И напоследок, в чем-то даже комичный случай, который произошел с новосибирцем, допившимся до галлюцинаций. В мае 2022 года мужчина в одном носке и трусах вбежал в аптеку, схватил бутылку минеральной воды «Ессентуки» и пытался скрыться, не оплатив. Догнавшим его полицейским он объяснил, что его одежду украли турки, скрывавшиеся от чеченцев, а сам он только что попал под обстрел украинских беззвучных стрел.