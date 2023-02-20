Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В ноябре 2018 года сильно выпивший 29-летний мужчина, разозлившись на отказ в сексе, выбросил свою подругу с балкона 10 этажа. Женщина чудом зацепилась за ограждение балкона, смогла забраться обратно и вызвать полицию. Задержанный оказался семьянином с четырьмя детьми, женщина, которую он пытался выбросить с балкона, была его любовницей. В суде ему предъявили обвинение — покушение на убийство.
В Заельцовском районе на улице Лебедевского 29 августа 2021 года пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья по людям. Пять человек пострадали, двоих из них доставили в больницу. У стрелявшего было разрешение на оружие, он сам открыл дверь полиции и сдался. Мужчине предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».
Двое пьяных авиадебоширов рейса «Новосибирск — Москва» 23 февраля 2021 года устроили скандал на борту самолета. Нецензурно оскорбляли пассажиров, стюардессу, экипаж корабля, а также вызванных на борт полицейских.
Из-за пьяного дебоша рейс задержали на час. Когда изрядно выпивших мужчин вывели из самолета и отправили в дежурную часть, они продолжили оскорблять полицейских. Однако, протрезвев, оба признали свою вину и оказались вполне обычными гражданами. У одного из них — семья и ребенок, второй живет с родителями. Эти обстоятельства, по мнению суда, смягчили наказание — один получил 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении, второму назначили штраф в размере 50 000 рублей.
Пьяный мужчина в пекарне на улице Титова домогался до одной из покупательниц. После вызова полиции, он сообщил полицейским, что та выкрала у него взрывчатку, которой он планировал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Дебошира доставили для дальнейших разбирательств в полицию, инцидент произошел сразу после новогодних каникул 10 января 2023 года.
И напоследок, в чем-то даже комичный случай, который произошел с новосибирцем, допившимся до галлюцинаций. В мае 2022 года мужчина в одном носке и трусах вбежал в аптеку, схватил бутылку минеральной воды «Ессентуки» и пытался скрыться, не оплатив. Догнавшим его полицейским он объяснил, что его одежду украли турки, скрывавшиеся от чеченцев, а сам он только что попал под обстрел украинских беззвучных стрел.
Криминальные ситуации, в которые попадали новосибирцы под алкогольным опьянением, к сожалению, совсем не редкость.