В Новосибирске к новому ЛДС пристроят павильон с кассами

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Новый ледовый дворец спорта в левобережье города ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Но это не стало означать, что все работы на объекте завершены.
Из документа следует, что к зданию должны сделать пристройку – павильон с кассами, где зрители будут покупать билеты и проходить контроль. Работы продлятся до 30 июня этого года.
Новосибирский ЛДС на сегодняшний день – самый большой подобный комплекс в Сибири (71 тыс. кв. м.). Он вместит 10 587 болельщиков.