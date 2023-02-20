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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Новосибирске к новому ЛДС пристроят павильон с кассами

20 февраля 2023, 03:24
Фото: atas.info
Пристройку сделают к новому ЛДС в Новосибирске
Рабочие пристроят к ЛДС в Новосибирске павильон с тепловым пунктом и кассами. Об этом говорится в документе на портале мэрии.

Новый ледовый дворец спорта в левобережье города ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Но это не стало означать, что все работы на объекте завершены.

Из документа следует, что к зданию должны сделать пристройку – павильон с кассами, где зрители будут покупать билеты и проходить контроль. Работы продлятся до 30 июня этого года.

Новосибирский ЛДС на сегодняшний день – самый большой подобный комплекс в Сибири (71 тыс. кв. м.). Он вместит 10 587 болельщиков.

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#Алина Шефер#ЛДС#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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