В Новосибирске стартовала продажа билетов на спектакли театра Афанасьева

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В марте зрителей встретят на улице Максима Горького, 52. Раньше в здании находился кинотеатр «Пионер», а сейчас его заняла труппа драмтеатра под руководством Афанасьева.
О данным онлайн касс, первый спектакль «Наступило завтра» посветят открытию нового здания в 35-летний юбилей театра. Он состоится 22, 23 и 27 марта.
Следующая постановка «Унтиловск» пройдет 25 и 28 марта. А 29 и 30 марта новосибирцы посмотрят «Ханума».
Цена билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей. Окончательная стоимость зависит от спектакля и места в зале – кресел хватит на 209 человек.