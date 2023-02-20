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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Новосибирске стартовала продажа билетов на спектакли театра Афанасьева

20 февраля 2023, 04:43
Фото: Театр Афанасьева
Стартовала продажа билетов в театр Афанасьева в Новосибирске
Билеты на весенние спектакли начали продавать в новом здании театра Афанасьева в Новосибирске с 20 февраля 2023 года. Цены начинаются с 1000 рублей.

В марте зрителей встретят на улице Максима Горького, 52. Раньше в здании находился кинотеатр «Пионер», а сейчас его заняла труппа драмтеатра под руководством Афанасьева.

О данным онлайн касс, первый спектакль «Наступило завтра» посветят открытию нового здания в 35-летний юбилей театра. Он состоится 22, 23 и 27 марта.

Следующая постановка «Унтиловск» пройдет 25 и 28 марта. А 29 и 30 марта новосибирцы посмотрят «Ханума».

Цена билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей. Окончательная стоимость зависит от спектакля и места в зале – кресел хватит на 209 человек.

#Театр#Цены#Билеты#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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