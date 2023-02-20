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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Новосибирске усатая бабушка заговаривает студенток и снимает с них украшения

20 февраля 2023, 07:51
Фото: 1MI
Пенсионерка в солнцезащитных очках снимает порчу и золото с девушек
Возле НГПУ в Новосибирске пенсионерка, используя цыганские методы грабит студентов. Ее уже ищут полицейские в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Все пострадавшие молодые люди провожали бабушку до дома, а потом оставались без украшений. По пути она читала им заговоры и незаметно снимала с них золотые браслеты, кольца и цепочки.

Студентов сбивали с толку слова пенсионерки. Будто под гипнозом некоторые сами отдавали ей свои вещи.

«Со мной эта история произошла пару дней назад. Пропали серьги после встречи с этой женщиной. Я вспомнила позже, как сама ей их отдала, как во сне. Она кажется неприметно на первый взгляд, но, если приглядеться, у нее усики, золотой зуб, носит зимой солнцезащитные очки», - поделилась с одна из пострадавших девушек.

В полиции о промысле загадочной пенсионерки уже знают. В отношении нее возбудили дело о мошенничестве, ее ищут.

#Алина Шефер#Кража#Мошенничество#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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