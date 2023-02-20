В Новосибирске усатая бабушка заговаривает студенток и снимает с них украшения

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Все пострадавшие молодые люди провожали бабушку до дома, а потом оставались без украшений. По пути она читала им заговоры и незаметно снимала с них золотые браслеты, кольца и цепочки.
Студентов сбивали с толку слова пенсионерки. Будто под гипнозом некоторые сами отдавали ей свои вещи.
«Со мной эта история произошла пару дней назад. Пропали серьги после встречи с этой женщиной. Я вспомнила позже, как сама ей их отдала, как во сне. Она кажется неприметно на первый взгляд, но, если приглядеться, у нее усики, золотой зуб, носит зимой солнцезащитные очки», - поделилась с одна из пострадавших девушек.
В полиции о промысле загадочной пенсионерки уже знают. В отношении нее возбудили дело о мошенничестве, ее ищут.