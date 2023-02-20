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Updated Сегодня, 07:05

Водитель и кондуктор автобуса №18 избили пассажира в Новосибирске

20 февраля 2023, 07:02
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Водитель и кондуктор автобуса избили пассажира в Новосибирске
Поездка в автобусе №18 в Новосибирске закончилась для пассажира переломом носа и другими травмами. Его зверски избили водитель и кондуктор из-за замечания.

Вечером 17 февраля на улице Кирова автобус попал в ДТП. Водитель начал грубо выгонять пассажиров из салона и один из них попросил вернуть деньги за поездку, на что получил агрессивный ответ.

«От водителя и кондуктора исходил запах перегара. Я сделал замечание и попросил вернуть деньги, в ответ они накинулись с кулаками. Сначала головой ударили в нос, я потерял равновесие. Потом они вместе начали пинать меня по голове. В какой-то момент я сумел выбежать и вызвать скорую», - рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» пострадавший.

Мужчину увезли в больницу с сотрясением и переломами носа и пальца. Оттуда он написал заявление в полицию.

«Сейчас расследуются детали инцидента. Пострадавший скоро пройдет судебно-медицинскую экспертизу», - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Нападение#Драка#Автобус#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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