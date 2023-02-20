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Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:59
В понедельник, 20 февраля, Заксобрание Новосибирской области после оживленной дискуссии большинством голосов в первом чтении одобрило законопроект, предусматривающий замену прямых выборов глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Сегодня аналогичная система действует во всех городских округах и муниципальных районах региона, за исключением Новосибирска и наукограда Кольцово.
Председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, представляя законопроект, подчеркнул, что конкурсная система избрания мэров действует в 13 из 14 городов-миллионников России, исключение составляет только Новосибирск. Такая же ситуация и в российских наукоградах.
Второе чтение документа пройдет в региональном парламенте сегодня же. Принятый порядок избрания будет применяться только после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований.
Напомним, законопроект внесла группа из десяти депутатов, в состав которой вошли представители разных партий и независимый парламентарий. Перед этим соответствующая инициатива была рассмотрена и единогласно поддержана Общественной палатой региона.