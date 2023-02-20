В понедельник, 20 февраля, Заксобрание Новосибирской области после оживленной дискуссии большинством голосов в первом чтении одобрило законопроект, предусматривающий замену прямых выборов глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Сегодня аналогичная система действует во всех городских округах и муниципальных районах региона, за исключением Новосибирска и наукограда Кольцово.