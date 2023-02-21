Аналитик: Визит Байдена в Киев является демонстрацией отчаяния

Что же касается ответа России на это событие, то лучше всего будет вообще никак на него не реагировать, отметил он. Дело в том, что обещанная Байденом поддержка на пятьсот тысяч долларов не покроет нужд Киева, которому в месяц необходимо не менее трех-пяти миллиардов. Поэтому эксперт назвал визит Байдена в Киев «демонстрацией отчаяния», и это все понимают.