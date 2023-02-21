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Posted Вчера, 15:47

Published Вчера, 15:47

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Аналитик: Визит Байдена в Киев является демонстрацией отчаяния

Вчера, 15:47
Политический эксперт, доктор экономических наук, зампред научного совета акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Иосиф Дискин высказал предположение на тему того, каким образом Россия может ответить на визит президента США Джо Байдена в Киев.

Напомним, Байден прибыл в столицу Украины 20 февраля в рамках внепланового визита и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, пообещав тому военную помощь на полмиллиона долларов США. По словам Дискина, американский лидер таким образом старался перетянуть «информационное одеяло» на себя в преддверии послания президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, что визит этот объясняется внутриполитическими сложностями главы Соединенных Штатов, так как ему нужно выдвигать свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах, однако он до сих пор не может похвастаться успехами на главном внешнеполитическом проекте — конфликте на Украине. Таким образом, поездка Байдена в Киев вызвана, по всей вероятности, крайней необходимостью, подчеркнул политолог.

Что же касается ответа России на это событие, то лучше всего будет вообще никак на него не реагировать, отметил он. Дело в том, что обещанная Байденом поддержка на пятьсот тысяч долларов не покроет нужд Киева, которому в месяц необходимо не менее трех-пяти миллиардов. Поэтому эксперт назвал визит Байдена в Киев «демонстрацией отчаяния», и это все понимают.

Лучший способ борьбы с противником — давать ему способность свободно совершать все глупости, какие он хочет, подытожил Иосиф Дискин.

#Политика
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