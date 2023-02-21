Санкциями Запад наказал сам себя, а Россия чувствует себя уверено. В 2022 года ВВП России снизился на 2,1 %, хотя после начала СВО западные страны предрекали обвал российской экономики. В стране собран рекордный урожай - свыше 150 миллионов тонн зерна, уровень безработицы упал до исторического минимума – 3,7%. Путин потребовал наращивать мощности Транссиба и БАМа: развитие Сибири - один из залогов экономического роста. Для предприятий запустят промышленную ипотеку: до 500 миллионов рублей, под 3–5 % на срок до 7 лет. Глава государство пообещал, что уровень инфляции во втором квартале 2023 года упадет до 4%.