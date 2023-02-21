Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Речь Владимира Путина началась с темы специальной военной операции. По его словам, это вынужденный шаг, на который Россия была вынуждена пойти из-за агрессивной политики Запада. Президент отметил, что Запад создаёт образ внешнего врага, пытаясь отвлечь людей от внутренних противоречий. После того, как собравшиеся почтили память всех погибших в ходе СВО, глава государства перешел к конкретным предложениям.
Президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям. Для военных установят регулярные отпуска продолжительностью 14 дней без учета дороги до дома каждые полгода. Офицеров и младший командный состав, хорошо зарекомендовавших себя, ждет внеочередное повышение по службе, будут востребованы эти люди и на "гражданке". А для сотрудников военно-промышленного комплекса Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья, где часть расходов возьмет на себя государство.
Санкциями Запад наказал сам себя, а Россия чувствует себя уверено. В 2022 года ВВП России снизился на 2,1 %, хотя после начала СВО западные страны предрекали обвал российской экономики. В стране собран рекордный урожай - свыше 150 миллионов тонн зерна, уровень безработицы упал до исторического минимума – 3,7%. Путин потребовал наращивать мощности Транссиба и БАМа: развитие Сибири - один из залогов экономического роста. Для предприятий запустят промышленную ипотеку: до 500 миллионов рублей, под 3–5 % на срок до 7 лет. Глава государство пообещал, что уровень инфляции во втором квартале 2023 года упадет до 4%.
"Пытаться бегать с протянутой рукой бессмысленно. Не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите славу и благодарность людей на многие поколения вперед. А государство вас, безусловно, поддержит", - обратился Владимир Путин к представителям бизнеса.
Президентские выборы в России пройдут в соответствие с законодательством, как и намечено, в 2024 году. Никакого переноса сроков не будет.
"В основе всегда лежат фундаментальные исследования, мы должны предоставить учёным большую свободу для творчества", - сказал Путин, подчеркнув, что нужно сконцентрироваться на подготовке молодых ученых. В вузах предложено вернуться к базовой подготовке специалистов, срок обучения — от 4 до 6 лет, аспирантуру выделить в отдельный образовательный уровень.
Предложено повышение МРОТ на 10%, до 19242 рублей. Увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей, на собственное лечение и образование до 150 тысяч.
Западных экспертов больше не пустим с инспекцией на наши ядерные и оборонные объекты. Со стороны стран Европы и США России исходит ядерная угроза. А отношения с США деградировали из-за того, что Америка хочет "перекроить картину мира именно под себя". Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом из самого договора мы не выходим, уточнил Путин.