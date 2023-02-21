Новые туристические объекты появятся в 2023 году в регионе благодаря нацпроекту

Госпрограмма по развитию туризма в Новосибирской области была разработана в прошедшем году в целях реализации задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Впервые в 2022 году сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составил 104,7 млн рублей. В 2023 году объем средств по госпрограмме будет увеличен до 139,3 млн руб.