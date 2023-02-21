Парикмахер порезала шею клиенту в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:35
По словам сибиряка, это произошло 20 февраля в одной из парикмахерских города. Сотрудница стригла его машинкой и порезала ему шею – даже пошла кровь.
У мужчины остался порез на шее в 2 см. После случившегося перед ним в салоне никто не извинился.
Он рассказал, что мастер только заявила: «Я же вам не кусок кожи отрезала».
Напомним, летом прошлого года мать пожаловалась на парикмахера, которая сожгла утюжком голову ее ребенка в Новосибирске.