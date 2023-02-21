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Published Сегодня, 02:32

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Парикмахер порезала шею клиенту в Новосибирске

21 февраля 2023, 02:32
Фото: 1MI
Клиент парикмахерской в Новосибирске пожаловался на мастера, которая порезала ему шею. Он оставил отзыв на Flamp.

По словам сибиряка, это произошло 20 февраля в одной из парикмахерских города. Сотрудница стригла его машинкой и порезала ему шею – даже пошла кровь.

У мужчины остался порез на шее в 2 см. После случившегося перед ним в салоне никто не извинился.

Он рассказал, что мастер только заявила: «Я же вам не кусок кожи отрезала».

Напомним, летом прошлого года мать пожаловалась на парикмахера, которая сожгла утюжком голову ее ребенка в Новосибирске.

Парикмахер из Новосибирска сожгла утюгом голову ребенку
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#Алина Шефер#Парикмахер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Травма
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