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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Под Новосибирском рецидивист зарезал соседа на глазах у гостей

21 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Рецидивист из Куйбышева зарезал соседа на глазах у гостей
Жителя Куйбышева Новосибирской области будут судить за убийство. Он зарезал ножом своего знакомого на глазах у гостей во время застолья, сообщает СУ СКР региона.

Известно, что 34-летнего фигуранта ранее неоднократно судили. Его освободили из тюрьмы в 2021 году и поставили на учет в полиции. Ему было запрещено совершать любого рода проступки, но он ослушался и пошел на серьёзное преступление – убийство человека.

В декабре 2022 года он пригласил к себе в гости соседей и знакомых. Они вместе весело проводили время пока не пришел неприятель, с котором поругался хозяин дома.

Рецидивист в ходе ссоры взял нож и вонзил лезвие в жизненно-важный орган знакомому. Пострадавший скончался.

Фото: СУ СКР НСО

Мужчина заявил на допросе, что оборонялся, поэтому не виновен. Скоро точку в этой истории поставит суд.

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#Алина Шефер#Нож#Убийство#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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