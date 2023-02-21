Под Новосибирском рецидивист зарезал соседа на глазах у гостей

Известно, что 34-летнего фигуранта ранее неоднократно судили. Его освободили из тюрьмы в 2021 году и поставили на учет в полиции. Ему было запрещено совершать любого рода проступки, но он ослушался и пошел на серьёзное преступление – убийство человека.