Под Новосибирском рецидивист зарезал соседа на глазах у гостей

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Известно, что 34-летнего фигуранта ранее неоднократно судили. Его освободили из тюрьмы в 2021 году и поставили на учет в полиции. Ему было запрещено совершать любого рода проступки, но он ослушался и пошел на серьёзное преступление – убийство человека.
В декабре 2022 года он пригласил к себе в гости соседей и знакомых. Они вместе весело проводили время пока не пришел неприятель, с котором поругался хозяин дома.
Рецидивист в ходе ссоры взял нож и вонзил лезвие в жизненно-важный орган знакомому. Пострадавший скончался.
Мужчина заявил на допросе, что оборонялся, поэтому не виновен. Скоро точку в этой истории поставит суд.