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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Новосибирске

21 февраля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Новосибирске
Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора были установлены сроки проведения ЕГЭ-2023 в Новосибирске и других регионах России. Документы прошли регистрацию в Минюсте России 14.12.2022.

Итоги государственной аттестации будут учтены при зачислении в высшие учебные заведения. Отмечается, что для получения аттестата в обязательном порядке следует сдавать математику и русский язык. Другие дисциплины можно сдавать по желанию — разрешается выбрать неограниченное количество предметов. Рекомендуется заранее уточнить, какие дисциплины нужно сдать для подачи документов в вузы.

Аттестация проводится Рособрнадзором. Разработкой заданий для экзаменов занимаются специалисты ФИПИ. Основными задачами проведения аттестации является предоставление абитуриентам равных условий для поступления в профильные учебные организации.

Помимо этого, выпускники получают возможность принимать участие в конкурсах на поступление одновременно в несколько высших учебных заведений. В дополнение к этому результаты работ позволяют сравнить качество образования в регионах.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Новосибирске
Фото: 1MI

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Специалисты рекомендуют в рамках подготовки к написанию экзаменационных работ составить план обучения. К предстоящей аттестации стоит начать готовиться заранее — это поможет в спокойном темпе восполнить пробелы в знаниях, минимизировать стресс от ЕГЭ.

Расписание ЕГЭ-2023 в Новосибирске было установлено Приказом от 16.11.2022 №989/1143:

  • 26 мая (пятница) — география, литература, химия;
  • 29 мая (понедельник) — русский язык;
  • 1 июня (четверг) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 5 июня (понедельник) — история, физика;
  • 8 июня (четверг) — обществознание;
  • 13 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 17 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 19 июня (понедельник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 20 июня (вторник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Предметы, которые нужно будет сдавать в рамках ЕГЭ-2023 в Новосибирске, рекомендовано выбрать заблаговременно — в 10-м или начале 11-го класса. Не нужно брать слишком много дополнительных дисциплин, это снизит вероятность получения высоких баллов и ухудшит качество подготовки. В случае возникновения сложностей с выбором можно начать подготовку к основным дисциплинам и параллельно изучать варианты, куда можно подать документы на поступление.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ в Новосибирске

Всего можно выделить несколько ситуаций, когда школьник имеет право воспользоваться резервными днями. К примеру, можно сдавать работы в дополнительные дни, если по обязательной дисциплине не получилось набрать минимальное количество баллов для получения аттестата.

Помимо этого, можно писать работы в резервные дни, если совпали даты проведения экзаменов по выбору, ученик не явился на аттестацию или покинул место ее проведения по уважительной причине.

Расписание ЕГЭ-2023 в Новосибирске в резервные дни:

  • 22 июня — русский язык;
  • 23 июня — география, литература, иностранные языки (устная часть);
  • 26 июня — базовая и профильная математика;
  • 27 июня — иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и ИКТ;
  • 28 июня — обществознание, химия;
  • 29 июня — история, физика;
  • 1 июля — по всем предметам.

Отмечается, что в резервные дни экзамены организуются в строго контролируемом режиме, как и в основное время. С собой запрещено приносить смартфоны, шпаргалки, пособия. Аудитории, где организована аттестация, оснащены видеокамерами, за выпускниками, которые пишут работы, ведется наблюдение.

Резервные дни ЕГЭ в Новосибирске
Фото: obrnadzor.gov.ru

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Досрочно сдавать экзамены могут выпускники, которые получили соответствующий допуск от педагогического совета. Можно написать ЕГЭ-2023 в Новосибирске ранее основного периода только при разрешении педсовета. Такое право предоставляется выпускникам прошлых лет, учащимся в колледжах, лицам, имеющим соответствующие показания с учетом состояния здоровья.

Расписание экзаменов в досрочный период:

  • 20 марта — география, литература;
  • 23 марта — русский язык;
  • 27 марта — математика базового и профильного уровня;
  • 30 марта — иностранные языки (письменная часть), биология, физика;
  • 3 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 6 апреля — обществознание, информатика и ИКТ;
  • 10 апреля — история, химия.

Вне зависимости от времени прохождения аттестации готовиться к ней рекомендовано заранее. Это позволит набрать наибольшее количество баллов и чувствовать себя увереннее во время экзамена.

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Новосибирске

Всего выделено четыре дня для написания выпускных работ ЕГЭ-2023 в Новосибирске. К примеру, 12 апреля можно писать работы по географии, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку (устную часть), истории. Спустя два дня, 14 апреля, выпускники пишут работы по иностранному языку (письменную часть), литературе, физике, обществознанию и биологии. Русский язык можно будет написать 17 апреля, а базовую и профильную математику — 19 апреля.

Перед проведением экзамена рекомендовано заранее ознакомиться с правилами поведения в период аттестации. О том, куда требуется идти, в какой класс и на какое место, подскажут организаторы. Они встречают и регистрируют по паспорту лиц, которые приходят на экзамен, и рассаживают их за парты. Помимо этого, они проведут инструктаж, подскажут регламент подачи апелляции. В случае нарушения участника могут удалить из аудитории и аннулировать баллы.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Новосибирске
Фото: piqsels.com

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Новосибирске

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Новосибирске досрочно или в резервные сроки основного периода аттестации.

Отмечается, что продолжительность проведения экзаменов для разных дисциплин различается — максимальная длительность аттестации составляет 3 часа 55 минут.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Новосибирске
Фото: 1MI
#Новосибирск#ЕГЭ
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