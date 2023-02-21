Перед проведением экзамена рекомендовано заранее ознакомиться с правилами поведения в период аттестации. О том, куда требуется идти, в какой класс и на какое место, подскажут организаторы. Они встречают и регистрируют по паспорту лиц, которые приходят на экзамен, и рассаживают их за парты. Помимо этого, они проведут инструктаж, подскажут регламент подачи апелляции. В случае нарушения участника могут удалить из аудитории и аннулировать баллы.