Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Итоги государственной аттестации будут учтены при зачислении в высшие учебные заведения. Отмечается, что для получения аттестата в обязательном порядке следует сдавать математику и русский язык. Другие дисциплины можно сдавать по желанию — разрешается выбрать неограниченное количество предметов. Рекомендуется заранее уточнить, какие дисциплины нужно сдать для подачи документов в вузы.
Аттестация проводится Рособрнадзором. Разработкой заданий для экзаменов занимаются специалисты ФИПИ. Основными задачами проведения аттестации является предоставление абитуриентам равных условий для поступления в профильные учебные организации.
Помимо этого, выпускники получают возможность принимать участие в конкурсах на поступление одновременно в несколько высших учебных заведений. В дополнение к этому результаты работ позволяют сравнить качество образования в регионах.
Специалисты рекомендуют в рамках подготовки к написанию экзаменационных работ составить план обучения. К предстоящей аттестации стоит начать готовиться заранее — это поможет в спокойном темпе восполнить пробелы в знаниях, минимизировать стресс от ЕГЭ.
Расписание ЕГЭ-2023 в Новосибирске было установлено Приказом от 16.11.2022 №989/1143:
Предметы, которые нужно будет сдавать в рамках ЕГЭ-2023 в Новосибирске, рекомендовано выбрать заблаговременно — в 10-м или начале 11-го класса. Не нужно брать слишком много дополнительных дисциплин, это снизит вероятность получения высоких баллов и ухудшит качество подготовки. В случае возникновения сложностей с выбором можно начать подготовку к основным дисциплинам и параллельно изучать варианты, куда можно подать документы на поступление.
Всего можно выделить несколько ситуаций, когда школьник имеет право воспользоваться резервными днями. К примеру, можно сдавать работы в дополнительные дни, если по обязательной дисциплине не получилось набрать минимальное количество баллов для получения аттестата.
Помимо этого, можно писать работы в резервные дни, если совпали даты проведения экзаменов по выбору, ученик не явился на аттестацию или покинул место ее проведения по уважительной причине.
Расписание ЕГЭ-2023 в Новосибирске в резервные дни:
Отмечается, что в резервные дни экзамены организуются в строго контролируемом режиме, как и в основное время. С собой запрещено приносить смартфоны, шпаргалки, пособия. Аудитории, где организована аттестация, оснащены видеокамерами, за выпускниками, которые пишут работы, ведется наблюдение.
Досрочно сдавать экзамены могут выпускники, которые получили соответствующий допуск от педагогического совета. Можно написать ЕГЭ-2023 в Новосибирске ранее основного периода только при разрешении педсовета. Такое право предоставляется выпускникам прошлых лет, учащимся в колледжах, лицам, имеющим соответствующие показания с учетом состояния здоровья.
Расписание экзаменов в досрочный период:
Вне зависимости от времени прохождения аттестации готовиться к ней рекомендовано заранее. Это позволит набрать наибольшее количество баллов и чувствовать себя увереннее во время экзамена.
Всего выделено четыре дня для написания выпускных работ ЕГЭ-2023 в Новосибирске. К примеру, 12 апреля можно писать работы по географии, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку (устную часть), истории. Спустя два дня, 14 апреля, выпускники пишут работы по иностранному языку (письменную часть), литературе, физике, обществознанию и биологии. Русский язык можно будет написать 17 апреля, а базовую и профильную математику — 19 апреля.
Перед проведением экзамена рекомендовано заранее ознакомиться с правилами поведения в период аттестации. О том, куда требуется идти, в какой класс и на какое место, подскажут организаторы. Они встречают и регистрируют по паспорту лиц, которые приходят на экзамен, и рассаживают их за парты. Помимо этого, они проведут инструктаж, подскажут регламент подачи апелляции. В случае нарушения участника могут удалить из аудитории и аннулировать баллы.
Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Новосибирске досрочно или в резервные сроки основного периода аттестации.
Отмечается, что продолжительность проведения экзаменов для разных дисциплин различается — максимальная длительность аттестации составляет 3 часа 55 минут.