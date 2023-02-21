Сколько готовы потратить новосибирцы за подарок к 23 февраля

Жители Новосибирска в среднем готовы потратить на подарки к 23 февраля – 3 200 рублей. По сравнению с 2022 годом, сумма увеличилась на 300 рублей. Щедры на подарки жители Москвы – 3 700 рублей и Краснодара – 3 600 рублей. Меньше всего готовы отдать за подарки пермяки – 2 300 рублей.