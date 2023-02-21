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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Сколько готовы потратить новосибирцы за подарок к 23 февраля

21 февраля 2023, 03:19
Фото: 1MI
Новосибирск на 5 месте по щедрости на подарки

Новосибирск на 5 месте по стоимости подарка на 23 февраля

Каждый пятый новосибирец не хочет подарков ко Дню защитника Отечества, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Жители Новосибирска в среднем готовы потратить на подарки к 23 февраля – 3 200 рублей. По сравнению с 2022 годом, сумма увеличилась на 300 рублей. Щедры на подарки жители Москвы – 3 700 рублей и Краснодара – 3 600 рублей. Меньше всего готовы отдать за подарки пермяки – 2 300 рублей.

Каждая четвертая женщина подарит презент своему мужу. Каждая седьмая сделает подарок отцу, и каждая четвертая порадует сыновей. А вот мужчины дарят подарки в этот день реже – каждый 9 сибиряк готов потратиться на отца.

Каждый пятый представитель сильного пола и вовсе не хочет подарков ко Дню защитника Отечества. Девятая часть мужчин хотят получить презент деньгами.

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Напомним, что в День Валентина влюбленные тратят на подарки для второй половины около 2 150 рублей. 

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#Эмилия Губарева#Подарки#Деньги#Праздник#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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