Сколько готовы потратить новосибирцы за подарок к 23 февраля

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Жители Новосибирска в среднем готовы потратить на подарки к 23 февраля – 3 200 рублей. По сравнению с 2022 годом, сумма увеличилась на 300 рублей. Щедры на подарки жители Москвы – 3 700 рублей и Краснодара – 3 600 рублей. Меньше всего готовы отдать за подарки пермяки – 2 300 рублей.
Каждая четвертая женщина подарит презент своему мужу. Каждая седьмая сделает подарок отцу, и каждая четвертая порадует сыновей. А вот мужчины дарят подарки в этот день реже – каждый 9 сибиряк готов потратиться на отца.
Каждый пятый представитель сильного пола и вовсе не хочет подарков ко Дню защитника Отечества. Девятая часть мужчин хотят получить презент деньгами.
Напомним, что в День Валентина влюбленные тратят на подарки для второй половины около 2 150 рублей.