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Published Сегодня, 07:51
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Пять жителей дома на Линейной,39, где 9 февраля произошел взрыв бытового газа, остаются на стационарном медицинском лечении. Один в горбольнице № 1, трое в областной клинической больнице, еще один пациент проходит лечение в НИИТО.
"У всех положительная динамика, пока самая серьезная травма, с точки зрения дальнейших перспектив, с точки зрения дальнейшей реабилитации и выздоровления, это женщина, которая находится в институте травматологии и ортопедии", - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС во вторник, 20 февраля.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме унес жизни 14 человек. Дом восстановлению не подлежит, его решено снести, жители получат новые квартиры в других домах.