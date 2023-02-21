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В Минздраве НСО рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа на Линейной

21 февраля 2023, 07:51
Фото: 1MI
"Положительная динамика", - сообщил о состоянии пострадавших глава Минздрава

В больницах Новосибирска остаются пятеро пострадавших от взрыва газа на Линейной

В больницах Новосибирска остаются пять человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме на улице Линейная. По словам главы Минздрава Константина Хальзова их жизням ничего не угрожает

Пять жителей дома на Линейной,39, где 9 февраля произошел взрыв бытового газа, остаются на стационарном медицинском лечении. Один в горбольнице № 1, трое в областной клинической больнице, еще один пациент проходит лечение в НИИТО.

"У всех положительная динамика, пока самая серьезная травма, с точки зрения дальнейших перспектив, с точки зрения дальнейшей реабилитации и выздоровления, это женщина, которая находится в институте травматологии и ортопедии", - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС во вторник, 20 февраля.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме унес жизни 14 человек. Дом восстановлению не подлежит, его решено снести, жители получат новые квартиры в других домах.

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