"У всех положительная динамика, пока самая серьезная травма, с точки зрения дальнейших перспектив, с точки зрения дальнейшей реабилитации и выздоровления, это женщина, которая находится в институте травматологии и ортопедии", - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС во вторник, 20 февраля.