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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Новосибирске опубликовали фото пожара на строящемся четвертом мосту

21 февраля 2023, 06:32
Фото: ГК "ВИС"
Опубликованы фото горящего четвертого моста в Новосибирске
Очевидцы и МЧС поделились в соцсетях кадрами горящей опоры четвертого моста в Новосибирске. Она неожиданно вспыхнула вечером 20 февраля на высоте 106 метров.

Дым заметили из окон соседних многоэтажек жители в 22 часа. Он исходил с опоры строящейся переправы. Потом запылал огонь.



Фото: АСТ-54/ВК

Пожарные сообщили, что загорелась деревянная опалубка пилона нового моста. Пока предполагается, что все произошло от дизельной тепловой пушки.

Фото: ГУ МЧС НСО

Ликвидировали пламя специалисты за полчаса. На это время даже перекрыли дорогу. Пострадавших нет – рабочие успели покинуть объект.

Напомним, сегодня представители группы «ВИС» отметили, что пожар на мосту не станет причиной срыва сроков его строительства.

В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста
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#Алина Шефер#Пожар#Четвертый мост#Новосибирск#Новосибирская область
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