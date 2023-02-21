В Новосибирске опубликовали фото пожара на строящемся четвертом мосту

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Дым заметили из окон соседних многоэтажек жители в 22 часа. Он исходил с опоры строящейся переправы. Потом запылал огонь.
Пожарные сообщили, что загорелась деревянная опалубка пилона нового моста. Пока предполагается, что все произошло от дизельной тепловой пушки.
Ликвидировали пламя специалисты за полчаса. На это время даже перекрыли дорогу. Пострадавших нет – рабочие успели покинуть объект.
Напомним, сегодня представители группы «ВИС» отметили, что пожар на мосту не станет причиной срыва сроков его строительства.