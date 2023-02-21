Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Изменение перезонирования участка «Универсама» под высотное жилое строительство было самым резонансным вопросом на заседание комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки 21 февраля. Комиссия рассматривала результаты общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
«Очень бурное обсуждение и очень резонансный вопрос по этому объекту», - так оценил итоги общественных обсуждений, состоявшихся на сайте «Электронная демократия», начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.
Напомним, что планы застройки участка супермаркета «Универсам» высотными жилыми домами (предконцепция предусматривала строительство 4-х жилых домов, в том числе высоток 15 и 21 этаж) возмутила жителей соседних домов в «тихом центре». По оценкам риелторов цена квадратного метра в таком ЖК могла достичь 270-300 тысяч рублей. За планируемые 325 квартир можно было бы выручить 5-6 млрд. рублей.
Они собрали сотни подписей под обращением к губернатору, в мэрию и в прокуратуру в апреле 2022, и в феврале 2023 активно участвовали в общественных обсуждениях на сайте «Электронная демократия» было предложено изменение зоны участка с О.Д 1-4 (малоэтажная застройка) на О.Д 1-1 (допускающую жилое строительство высотой до 30 этажей).
На комиссии 21 февраля сотрудники департамента озвучили итог по 122 предложению (участок «Универсама») за 366 голосов новосибирцев, против – 307. Забавно наблюдать, как чиновники департамента для солидности перевеса приплюсовали и голоса людей, не подтвердивших, что они новосибирцы: 440 на 317. Но при этом обошли вниманием цифры второго голосования, а там, среди жителей «тихого центра» голоса «против» заметно преобладали.
«Ни один проект мы так подробно с разных сторон в разном составе не обсуждали… В процессе изменения двух документов «Проект планировки» и «Правила землепользования и застройки», нами было получено предостережение прокуратуры на рассмотрение этого вопроса. И основной акцент был связан с обеспеченностью социальной инфраструктурой по возможным жилищным проектам», - заявил Алексей Кондратьев.
Решить проблему дефицита инфраструктуры власти намерены, увеличив мощности школы на ул.Октябрьской , 3, за счет средств инициатора проекта, собственника «Универсама». Им является непубличный бизнесмен Николай Стафиевский. «Есть планы выйти на договор с собственником по увеличению мощности этой школы, для обеспечения возможных объемов жилищного строительства». Исполнить требования прокуратуры в мэрии собираются, подписав «полноценный документом, где зафиксированы обязательства сторон: муниципалитета и собственника».
Чтобы не отклонять проект перезонирования «Универсама», а только «поставить на паузу», и иметь возможность вернуться к нему на следующей комиссии по ПЗЗ (примерно через три месяца), Алексей Кондратьев предложил представителю «Универсама» снять вопрос с повестки дня данной комиссии.
Тот оказался готов к такому повороту событий. «Собственником принято решение о снятии этого вопроса с повестки дня, чтобы более основательно проработать вопросы, которые выявлены, в том числе из поступивших предложений. Обращаемся к комиссии о снятии вопроса с повестки дня», - попросил Алексей Крук, которого называют руководителем «Универсама». «Учитывая общественный резонанс и большущее напряжение, с учетом сложившейся ситуации с обеспечением социальной инфраструктуры., учитывая большой негатив. Мы признательны тем, кто высказался в поддержку проекта, мы уважаем тех, кто его критиковал, находил аргументы», - пояснил Крук.
«Берем паузу на выработку концептуального решения», - кивнул Кондратьев. Комиссия сняла вопрос с повестки дня, но вполне может вернуться к нему в ближайшее время.