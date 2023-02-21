Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»

Тот оказался готов к такому повороту событий. «Собственником принято решение о снятии этого вопроса с повестки дня, чтобы более основательно проработать вопросы, которые выявлены, в том числе из поступивших предложений. Обращаемся к комиссии о снятии вопроса с повестки дня», - попросил Алексей Крук, которого называют руководителем «Универсама». «Учитывая общественный резонанс и большущее напряжение, с учетом сложившейся ситуации с обеспечением социальной инфраструктуры., учитывая большой негатив. Мы признательны тем, кто высказался в поддержку проекта, мы уважаем тех, кто его критиковал, находил аргументы», - пояснил Крук.