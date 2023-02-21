Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Свидетели говорят, что банда орудует в Новосибирске более 5 лет: одни вымогают у детей деньги, а другие – постарше, забирают у взрослых автомобили.
Группировку прозвали «Ашановские», потому что они часто собираются в ТРЦ «Голден Парк» в Калининском районе около гипермаркета «Ашан». Там подростки занимают все лавочки, столы и стулья и мешают посетителям насладиться отдыхом.
По слухам, банда состоит из 60-70 человек – в ней школьники и молодые парни. Подростки запугивают учеников младших и средних классов, вымогая у них деньги. Напуганные дети, боясь расправы, молчат и не сообщают родителям. Они месяцами платят «дань» из карманных денег.
В Новосибирске есть и те, кто называет хулиганов организованной бандой с четкой иерархией. Со временем «бандиты» стали требовать крупные суммы денег, а также вести себя предусмотрительно. Например, заключать договор купли-продажи, забирая технику или же записывать видео с жертвами об отсутствии претензий, а также драться только толпой.
В беседе с НГС, сибиряк рассказал, что «Ашановские» появились в 2017 году. Сначала они начали вымогать деньги и телефоны у сверстников. Иногда парни ходили вместе с другом на инвалидной коляске, а потом давили на то, что кто-то оскорбил больного человека, и требовали денег.
Со временем в банде случилась смена поколений. Младшие отвечали за мелкие поручения, а старшие обеспечивали им защиту. Тарифы у вымогателей росли (1 000-5 000 руб.). Также иногда группировка оформляла на «должников» дебетовые карты.
Узнать главарей или участников банды можно по тюремному сленгу, разговорам о воровских понятиях и жестокости. Многие из подростков ходят с ножами, дубинками, травматами или пневматическими пистолетами.
В основном, группировка передвигается толпой, дабы задавить жертву числом. В полицию поступило четыре заявления от родителей, чьих детей запугали малолетки. Пока их вина не доказана, поэтому часть слухов может быть не обоснована. В СУ СК по региону также начали проверку.