В беседе с НГС, сибиряк рассказал, что «Ашановские» появились в 2017 году. Сначала они начали вымогать деньги и телефоны у сверстников. Иногда парни ходили вместе с другом на инвалидной коляске, а потом давили на то, что кто-то оскорбил больного человека, и требовали денег.