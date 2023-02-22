Банк ДОМ.РФ выдал в 1,5 раза больше ипотечных кредитов сибирякам за 2022 год

Алексей Кузнецов пообещал, что в наступившем году спрос на ипотечное кредитование в Сибирском ФО будет по-прежнему высоким. Такой востребованности способствует обновление государственных инициатив по поддержке семей с детьми и работников IT-отрасли, увеличение срока реализации «Льготной ипотеки», запланированный подъем строительной сферы и внедрение новых программ. Также стоит отметить, что на проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ в СФО планируется возвести более четырех миллионов квадратных метров современной жилплощади для более чем 39 тысяч семей — в том числе с помощью ипотечных продуктов кредитной организации.