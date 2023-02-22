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Банк ДОМ.РФ выдал в 1,5 раза больше ипотечных кредитов сибирякам за 2022 год

22 февраля 2023, 08:52
Статистика 2022 года показала, что Банк ДОМ.РФ выдал населению Сибирского федерального округа (СФО) ипотечных займов на 14 миллиардов рублей, что более чем в 1,5 раза превышает результаты годичной давности.

Такими достижениями в рамках своего выступления на конференции «Развитие жилищного строительства в СФО» поделился управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

Лидерами по количеству оформленных сделок стали Новосибирская область с показателем в 6,7 миллиарда рублей и Красноярский край с 4,4 миллиарда рублей. Достойные результаты показали также Омская, Кемеровская области, Алтайский край.

За минувшие 12 месяцев кредитная организация ДОМ.РФ смогла нарастить выдачу займов почти по всем ведущим направлениям: «Семейной ипотеке» — более чем в четыре раза, «Льготной ипотеке» — в два раза, ипотеке на вторичном рынке — примерно на 40%. Помимо этого, компания планомерно завоевывает рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В течение прошлого года число займов на ИЖС увеличилось в пять раз, а их общий объем достиг 2,2 миллиарда рублей. Доля частного домостроения в ипотечных кредитах ДОМ.РФ составляет 16%.

Алексей Кузнецов пообещал, что в наступившем году спрос на ипотечное кредитование в Сибирском ФО будет по-прежнему высоким. Такой востребованности способствует обновление государственных инициатив по поддержке семей с детьми и работников IT-отрасли, увеличение срока реализации «Льготной ипотеки», запланированный подъем строительной сферы и внедрение новых программ. Также стоит отметить, что на проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ в СФО планируется возвести более четырех миллионов квадратных метров современной жилплощади для более чем 39 тысяч семей — в том числе с помощью ипотечных продуктов кредитной организации.

Банк ДОМ.РФ финансирует порядка 30% возводимых сейчас в Сибири жилых комплексов. Портфель проектного финансирования компании в СФО удалось нарастить до 167 миллиардов рублей.




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