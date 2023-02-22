Двое заключенных сбежали из колонии под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Во время обхода надзиратели не досчитались двоих заключенных - Пузикова Константина и Храмцова Владимира. Они находились на рабочем месте, а потом неожиданно исчезли.
«В колонии заключенные находились без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно выходить в населенный пункт по работе или учебе», - отметил пресс-секретарь ведомства Олег Огуля.
Известно, что Пузиков был осужден за кражу. Родом мужчина из города Чулыма. А Храмцов находился в колонии за мошенничество и грабежи – он проживал в Ордынке.