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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Двое заключенных сбежали из колонии под Новосибирском

22 февраля 2023, 07:13
Фото: ГУФСИН НСО
ГУФСИН Новосибирской области сообщил о двоих сбежавших из выводного объекта колонии-поселения при колонии № 2 осужденных. Они отбывали наказания за грабежи.

Во время обхода надзиратели не досчитались двоих заключенных - Пузикова Константина и Храмцова Владимира. Они находились на рабочем месте, а потом неожиданно исчезли.

«В колонии заключенные находились без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно выходить в населенный пункт по работе или учебе», - отметил пресс-секретарь ведомства Олег Огуля.

Известно, что Пузиков был осужден за кражу. Родом мужчина из города Чулыма. А Храмцов находился в колонии за мошенничество и грабежи – он проживал в Ордынке.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Заключенные#Побег
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