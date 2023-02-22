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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Экс-директора ЦЗВС осудят за трудоустройство «мертвых душ» в Новосибирске

22 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI
Экс-директора ЦЗВС осудят в Новосибирске
Бывший директор Центра зимних видов спорта Владимир Бочкарёв пойдет под суд в Новосибирске. Он фиктивно устроил на работу 4 знакомых.

Об этом стало известно еще в 2018 году. Товарищи главы ЦЗВС подписали договоры на работу, оформили зарплатные карты и вступили в должности аналитиков и инструкторов отдела хоккея.

Свои обязанности сотрудники не исполняли, зато исправно получали зарплату. Только деньги за одного из них клал в свой карман экс-директор центра, пишет  «‎Коммерсантъ»‎.

Деятельность Бочкарева принесла ущерб в размере свыше 3 млн рублей. Его будут судить за растрату. Его «‎мёртвые души» также пойдут под суд за соучастие.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд
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