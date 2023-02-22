Экс-директора ЦЗВС осудят за трудоустройство «мертвых душ» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Об этом стало известно еще в 2018 году. Товарищи главы ЦЗВС подписали договоры на работу, оформили зарплатные карты и вступили в должности аналитиков и инструкторов отдела хоккея.
Свои обязанности сотрудники не исполняли, зато исправно получали зарплату. Только деньги за одного из них клал в свой карман экс-директор центра, пишет «Коммерсантъ».
Деятельность Бочкарева принесла ущерб в размере свыше 3 млн рублей. Его будут судить за растрату. Его «мёртвые души» также пойдут под суд за соучастие.