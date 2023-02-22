Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Скандальная история с желанием собственника "Универсама" на улице Ленина,10 снести здание и построить жилой комплекс высотой более 20 этажей не сходила с новостной повестки с лета 2022 года. И многим показалось, что 21 февраля 2023 года в ней поставлена точка. Владелец здания и земельного участка в ходе заседания комиссии по внесению изменений в ПЗЗ по итогам общественных обсуждений отозвал свою заявку.
"Уважаемые жители нашего города. Сегодня состоялась наша победа. Собственник отозвал предложение 122 по точечной застройке "Универсама". Огромное спасибо всем, кто принял участие", - говорится в сообщении от имени администраторов группы защитников "тихого центра" от посяганий застройщиков.
"Очень хочется верить, что разум победит! Удачи всем в благородном деле!", - пишет в комментариях Ирина Ласточка.
"Поздравляю, но не расслабляться, многоходовочка возможна", - высказывается известный новосибирский краевед Константин Голодяев.
Действительно, по сути, это не победа, а тактическое отступление для перегруппировки сил, если продолжать использовать военные термины. В ходе заседания комиссии по перезонированию были частично озвучены результаты общественных обсуждений. И в том разделе, где могли высказывать свое мнение все горожане, перевес был у сторонников сноса "Универсама". О том, как формировалось это мнение, мы подробно рассказывали ранее. При этом комиссия не стала озвучивать результаты раздела, где могли высказываться только жители "тихого центра", то есть те, кто на себе ощутит последствия перезонирования. Естественно, что там подавляющее большинство высказалось против. Но это все лирика. Формально у комиссии на руках были козыри рекомендовать узаконить перевод земельного участка в зону высотного строительства.
Однако именно глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, который ранее всегда был на стороне застройщика, предложил владельцу "Универсама" отозвать свою заявку. И дело вовсе не количестве противников точечной застройки, мнения которых можно и не учитывать, они носят только рекомендательный характер.
"Нами было получено предостережение прокуратуры на рассмотрение этого вопроса. И основной акцент был связан с обеспеченностью социальной инфраструктурой по возможным жилищным проектам. У нас было недостаточно времени, чтобы полный пакет документов сложить", - объяснил Кондратьев.
И представитель собственника "Универсама" тут же с ним согласился.
Кондратьев назвал и срок, который необходим для формирования документов, чтобы формально снять претензии прокуратуры – три месяца. За это время предполагается на бумаге зафиксировать обещание инициаторов застройки исторического центра Новосибирска участвовать в реконструкции улицы Ленина и обеспечить увеличение мощности школы № 3 на улице Октябрьская.
Кстати, единственным вариантом увеличить количество учебных мест в двухэтажной школе, построенной по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1909-12 годах и признанной объектом культурного наследия регионального значения, видится только строительство пристройки на месте существующих школьных футбольных и волейбольных полей.
Таким образом, единственным препятствием на пути реализации плана высотной застройки "тихого центра" мэрия видит только прокуратуру. Пути обхода этого препятствия намечены, заявка на перезонирование не отозвана окончательно, а всего лишь "поставлена на паузу" до следующего заседания комиссии по ПЗЗ.
Впрочем, понимают это и защитники исторической городской среды.
"Нет никакой победы. Просто собственник и мэрия взяли тайм-аут, формально постараются, хотя бы частично , снять вопрос по инфраструктуре, расширение школы на Октябрьской, хотя новостройка будет относиться к 22-й школе или к 10-й гимназии. Но интересы близстоящих домов снова не учтутся. Если раньше собственник и застройщик готовы были поделиться только с мэрией, то теперь новое обременение - с государством. Но в остальном проблемы останутся", - считает Андрей Турыгин.
Планы застройки участка супермаркета "Универсам" высотными жилыми домами, озвученные в начале 2022 года, возмутили жителей соседних домов в "тихом центре". По оценкам риелторов цена квадратного метра в таком ЖК могла достичь 270-300 тысяч рублей. За планируемые 325 квартир можно было бы выручить 5-6 млрд. рублей.
Люди собрали сотни подписей под обращением к губернатору, в мэрию и в прокуратуру в апреле 2022. А в феврале 2023 активно участвовали в общественных обсуждениях на сайте "Электронная демократия", где предлагалось высказать своем мнение по изменению зоны участка с О.Д 1-4 (малоэтажная застройка) на О.Д 1-1 (допускающую жилое строительство высотой до 30 этажей).