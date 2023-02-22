Действительно, по сути, это не победа, а тактическое отступление для перегруппировки сил, если продолжать использовать военные термины. В ходе заседания комиссии по перезонированию были частично озвучены результаты общественных обсуждений. И в том разделе, где могли высказывать свое мнение все горожане, перевес был у сторонников сноса "Универсама". О том, как формировалось это мнение, мы подробно рассказывали ранее. При этом комиссия не стала озвучивать результаты раздела, где могли высказываться только жители "тихого центра", то есть те, кто на себе ощутит последствия перезонирования. Естественно, что там подавляющее большинство высказалось против. Но это все лирика. Формально у комиссии на руках были козыри рекомендовать узаконить перевод земельного участка в зону высотного строительства.