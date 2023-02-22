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Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Новосибирский экономист Клисторин оценил заявление Путина о повышении МРОТ

22 февраля 2023, 02:25
Фото: 1MI
Как повышение МРОТ повлияет на жизнь граждан, рассказал экономист из Новосибирска
Доктор экономических наук из Новосибирска Владимир Клисторин прокомментировал решение президента РФ о повышении МРОТ. Напомним, об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

МРОТ планируют повысить до 19 242 рублей в 2024 году. Сейчас он составляет 16 242 рубля – то есть, размер индексации будет целых 18,5%.

В разговоре с «BFM-Новосибирск» Клисторин отметил, что экономисты ожидали подобного решения. Повышение минимального размера оплаты труда сбалансирует последствия инфляции.

Также эксперт согласился с главой государства в вопросе развития бизнеса в России. Это благостно отразится на экономике страны и поможет удержать деньги здесь, не выводя за рубеж.

#Алина Шефер#Владимир Путин#Экономист#МРОТ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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