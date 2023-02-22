Новосибирский экономист Клисторин оценил заявление Путина о повышении МРОТ

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
МРОТ планируют повысить до 19 242 рублей в 2024 году. Сейчас он составляет 16 242 рубля – то есть, размер индексации будет целых 18,5%.
В разговоре с «BFM-Новосибирск» Клисторин отметил, что экономисты ожидали подобного решения. Повышение минимального размера оплаты труда сбалансирует последствия инфляции.
Также эксперт согласился с главой государства в вопросе развития бизнеса в России. Это благостно отразится на экономике страны и поможет удержать деньги здесь, не выводя за рубеж.