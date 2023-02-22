Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
«Пойдем отсюда, у меня уже деньги закончились!», — троица молодых людей активно пыталась помочь автомату «захватить» айфон, делая пассы руками, но все зря.
Люди подходят по одному, парами и компаниями, чтобы испытать удачу. Только за 10 минут поймать айфон в автомате пыталась компания молодых людей, по возгласам которой стало понятно, что они оставили там все деньги, потом подошел парень, потом девушка, а потом удачу испытала влюбленная парочка. Но никому за это время не повезло.
Ажиотаж у скандального автомата с коробкой вместо IPhone объясняется наивностью и тем, что людям кажется, раз выигрыш в принципе возможен, именно им должно повезти. Но вероятность второй раз подряд сорвать джекпот крайне мала.
Ранее мы писали о том, как развивалась история с выигрышем IPhone в автомате.