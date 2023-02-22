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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Новосибирцы атаковали скандальный автомат: все хотят айфон

22 февраля 2023, 16:15
Фото: atas.info
Скандально известный в Новосибирске автомат с айфонами на Речном Вокзале

У автомата с айфонами в торговом центре «Река» в Новосибирске ажиотаж

На днях девочка в Новосибирске выиграла IPhone в автомате, но получила пустую коробку. Эта история тут же облетела соцсети. Только после того, как ей вместе с мамой удалось связаться с владельцем автомата, ей выдали IPhone 11 Max Pro. Теперь скандально известный автомат пользуется популярностью.

«Пойдем отсюда, у меня уже деньги закончились!», — троица молодых людей активно пыталась помочь автомату «захватить» айфон, делая пассы руками, но все зря.

Кто-то подходит просто посмотреть, а кто-то пытается выиграть айфон, но автомат не простаивает.Кто-то подходит просто посмотреть, а кто-то пытается выиграть айфон, но автомат не простаивает.
Кто-то подходит просто посмотреть, а кто-то пытается выиграть айфон, но автомат не простаивает.
Фото: atas.info

Люди подходят по одному, парами и компаниями, чтобы испытать удачу. Только за 10 минут поймать айфон в автомате пыталась компания молодых людей, по возгласам которой стало понятно, что они оставили там все деньги, потом подошел парень, потом девушка, а потом удачу испытала влюбленная парочка. Но никому за это время не повезло.

Желающие испытать удачу у автомата с IPhone не переводятся.
Фото: atas.info

Ажиотаж у скандального автомата с коробкой вместо IPhone объясняется наивностью и тем, что людям кажется, раз выигрыш в принципе возможен, именно им должно повезти. Но вероятность второй раз подряд сорвать джекпот крайне мала.

«Неужели есть такие наивные»: в Новосибирске девочка выиграла коробку от iPhone
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Ранее мы писали о том, как развивалась история с выигрышем IPhone в автомате.

#Лотерея#Айфон#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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