Люди подходят по одному, парами и компаниями, чтобы испытать удачу. Только за 10 минут поймать айфон в автомате пыталась компания молодых людей, по возгласам которой стало понятно, что они оставили там все деньги, потом подошел парень, потом девушка, а потом удачу испытала влюбленная парочка. Но никому за это время не повезло.