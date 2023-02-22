Под Новосибирском похоронят погибшего прошлой осенью на СВО солдата

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Сибиряк пал смертью храбрых на поле боя еще 4 ноября 2022 года. Но тело военного доставили семье на захоронение лишь несколько дней назад.
Траурная церемония пройдет в Доме культуры поселка Посевная 23 февраля. Начало в 11:30.
Василий Гладков родился 9 июля 1983 года в Черепановском районе. После учебы он отслужил на Северном Кавказе, а по возвращении домой устроился на Линёвский завод металлоконструкций.
У него осталась жена и двое детей.