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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Под Новосибирском похоронят погибшего прошлой осенью на СВО солдата

22 февраля 2023, 05:22
Фото: Администрация поселка Посевная
Новосибирцы простятся с погибшим на СВО осенью солдатом
Военный из поселка Посевная Новосибирской области Василий Гладков погиб в зоне СВО. С ним простятся в День защитника Отечества, 23 февраля.

Сибиряк пал смертью храбрых на поле боя еще 4 ноября 2022 года. Но тело военного доставили семье на захоронение лишь несколько дней назад.

Траурная церемония пройдет в Доме культуры поселка Посевная 23 февраля. Начало в 11:30.

Василий Гладков родился 9 июля 1983 года в Черепановском районе. После учебы он отслужил на Северном Кавказе, а по возвращении домой устроился на Линёвский завод металлоконструкций.

У него осталась жена и двое детей.


#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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