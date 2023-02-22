Под Новосибирском в снегу у железной дороги нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Мертвый человек лежал в снегу возле железнодорожных путей утром 22 февраля. Что с ним случилось пока неизвестно.
В СУ СК РФ по Новосибирской области Atas.info сообщили, что про этот случай знают. Сейчас на месте работают их коллеги из транспортного отдела.
«Вероятно, мужчина замерз насмерть. Не думаю, что поезд сбил. Его бы не оставили, скорее всего, в таком состоянии умирать на снегу — остановились бы и помогли. Да и не было на нем травм», — предположили в разговоре с Atas.info очевидцы.
Напомним, сегодня нашли погибшим другого 26-летнего мужчину в Новосибирске. Его тело было в коллекторе теплосетей на улице Гоголя.