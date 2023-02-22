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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Под Новосибирском в снегу у железной дороги нашли труп мужчины

22 февраля 2023, 06:13
Фото: 1MI
На ЖД станции Обь под Новосибирском нашли труп мужчины
Прохожие обнаружили тело мужчины в лесополосе у станции Обь под Новосибирском. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».

Мертвый человек лежал в снегу возле железнодорожных путей утром 22 февраля. Что с ним случилось пока неизвестно.

В СУ СК РФ по Новосибирской области Atas.info сообщили, что про этот случай знают. Сейчас на месте работают их коллеги из транспортного отдела.

«Вероятно, мужчина замерз насмерть. Не думаю, что поезд сбил. Его бы не оставили, скорее всего, в таком состоянии умирать на снегу — остановились бы и помогли. Да и не было на нем травм», — предположили в разговоре с Atas.info очевидцы.

Напомним, сегодня нашли погибшим другого 26-летнего мужчину в Новосибирске. Его тело было в коллекторе теплосетей на улице Гоголя.

В Новосибирске нашли труп молодого мужчины в коллекторе на улице Гоголя
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#Алина Шефер#Труп#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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