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Published Сегодня, 03:06

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Updated Сегодня, 03:06

Поиск ветерана по фамилии: как узнать новосибирцу, где воевал участник ВОВ – сайты

22 февраля 2023, 03:06
Фото: Павел Мирошников
Список сайтов, где можно узнать о ветеране войны
Как новосибирцу в 2023 году узнать, где воевал дед-ветеран Великой Отечественной войны: поиск по фамилии, званию и фото на сайтах «Память народа», «Бессмертный полк», «ОБД - Мемориал», в материале Atas.info.

«Память народа»

Сайт «Память народа» - это база данных участников Великой Отечественной войны от Министерства обороны России. Фронтовика можно найти по фамилии, имени, году рождения или в расширенном поиске по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы. Не только найти ветерана по фамилии, но и рассказать об участнике войны может каждый желающий.

«ОБД - Мемориал»

Обобщенный банк данных от Министерства обороны РФ об участниках Второй мировой войны 1939-1945 гг. На сайте есть архив, фотографии, информация о без вести пропавших в годы ВОВ. Найти солдата можно по ФИО, году рождения, званию, региону захоронения.

Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов
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«Бессмертный полк»

Сайт позволяет найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. Также там есть данные о тружениках тыла – живых, умерших и пропавших без вести. Найти солдата можно по фото или в поиске по базе движения.

«Бессмертный полк России»

Найти ветерана, обратиться за помощью или самостоятельно добавить информацию о солдате можно в базе «Бессмертного полка России». Поиск солдата в разделе «База ветеранов».

Два сайта «Бессмертный полк» 2022 – какой официальный и в чем разница
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Напомним, ранее Atas.info писал, какой официальный сайт «Бессмертный полк» 2022 – и в чем разница.

#Поиск#Эмилия Губарева#Бессмертный полк#Ветеран#ВОВ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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