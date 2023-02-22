Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Сайт «Память народа» - это база данных участников Великой Отечественной войны от Министерства обороны России. Фронтовика можно найти по фамилии, имени, году рождения или в расширенном поиске по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы. Не только найти ветерана по фамилии, но и рассказать об участнике войны может каждый желающий.
Обобщенный банк данных от Министерства обороны РФ об участниках Второй мировой войны 1939-1945 гг. На сайте есть архив, фотографии, информация о без вести пропавших в годы ВОВ. Найти солдата можно по ФИО, году рождения, званию, региону захоронения.
Сайт позволяет найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. Также там есть данные о тружениках тыла – живых, умерших и пропавших без вести. Найти солдата можно по фото или в поиске по базе движения.
Найти ветерана, обратиться за помощью или самостоятельно добавить информацию о солдате можно в базе «Бессмертного полка России». Поиск солдата в разделе «База ветеранов».