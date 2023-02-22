Сайт «Память народа» - это база данных участников Великой Отечественной войны от Министерства обороны России. Фронтовика можно найти по фамилии, имени, году рождения или в расширенном поиске по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы. Не только найти ветерана по фамилии, но и рассказать об участнике войны может каждый желающий.