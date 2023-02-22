«Сибирь – Арена» готовится к получению разрешения на проведение матчей КХЛ

«Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион», - сказал министр.