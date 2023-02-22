Примерно в трети новосибирских компаний на подарки на 23 февраля женщины скидываются по 200-300 рублей. В четверти компаний эта сумма составляет 400-500 рублей, и в 14% компаний скидываются по 100-200 рублей. Сумма, очевидно, зависит не только от стоимости подарка, но и от соотношения мужчин и женщин в коллективе.