Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Оказалось, что на большинстве предприятий подарки и угощение на 23 февраля покупают сами сотрудницы. Это подтверждают 1890 женщин 25-55 лет, опрошенных Исследовательским центром Зарплаты.ру. В редких случаях женщины делят расходы с компанией.
Практически по всех новосибирских компаниях (в 91%) мужчинам на 23 февраля дарят подарки. Почти в половине случаев (46%) женщины оплачивают их из своей зарплаты. Всего 22% компаний оплачивают подарки мужчинам на 23 февраля, а в 32% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией.
Примерно в трети новосибирских компаний на подарки на 23 февраля женщины скидываются по 200-300 рублей. В четверти компаний эта сумма составляет 400-500 рублей, и в 14% компаний скидываются по 100-200 рублей. Сумма, очевидно, зависит не только от стоимости подарка, но и от соотношения мужчин и женщин в коллективе.
Среди отвечавших на вопросы Исследовательского центра 76% женщин участвуют в подготовке праздника, из них 94% добровольно поздравляют мужчин-коллег, а 6% делают это потому что не могут отказаться.
На 76% предприятий принято на 23 февраля собраться на легкий фуршет, 31% предприятий устраивает конкурсы и викторины мужчинам, 13% поздравляет по-емейлу, 11% организует мероприятие в кафе или ресторане, 9% приглашает аниматоров.
27% компаний берут оплату еды и напитков на себя, 29% делят с сотрудницами, а в 42% компаний стол на 23 февраля полностью организуют женщины за свой счет.
Новосибирск оказался на пятом месте по стоимости подарка на 23 февраля среди городов России.