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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Сколько денег тратят женщины на корпоративы для мужчин 23 февраля в Новосибирске

22 февраля 2023, 04:42
Фото: 1MI
Корпоратив на 23 февраля

Корпоратив и подарки мужчинам 23 февраля в Новосибирске - сколько тратят женщины

Бюджет празднования 23 февраля в 87% российских компаний ложится на плечи сотрудниц, и только в 7% компаний финансируется за счет предприятия. Женщины Новосибирска не исключение - по сколько сбрасываются в компаниях на корпоративы для мужчин подсчитали эксперты Зарплаты.ру.

Оказалось, что на большинстве предприятий подарки и угощение на 23 февраля покупают сами сотрудницы. Это подтверждают 1890 женщин 25-55 лет, опрошенных Исследовательским центром Зарплаты.ру. В редких случаях женщины делят расходы с компанией.

Сколько принято тратить на подарки мужчинам-коллегам 

Практически по всех новосибирских компаниях (в 91%) мужчинам на 23 февраля дарят подарки. Почти в половине случаев (46%) женщины оплачивают их из своей зарплаты. Всего 22% компаний оплачивают подарки мужчинам на 23 февраля, а в 32% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией.

Примерно в трети новосибирских компаний на подарки на 23 февраля женщины скидываются по 200-300 рублей. В четверти компаний эта сумма составляет 400-500 рублей, и в 14% компаний скидываются по 100-200 рублей. Сумма, очевидно, зависит не только от стоимости подарка, но и от соотношения мужчин и женщин в коллективе.

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Среди отвечавших на вопросы Исследовательского центра 76% женщин участвуют в подготовке праздника, из них 94% добровольно поздравляют мужчин-коллег, а 6% делают это потому что не могут отказаться.

Как отмечают 23 февраля на новосибирских предприятиях

На 76% предприятий принято на 23 февраля собраться на легкий фуршет, 31% предприятий устраивает конкурсы и викторины мужчинам, 13% поздравляет по-емейлу, 11% организует мероприятие в кафе или ресторане, 9% приглашает аниматоров.

27% компаний берут оплату еды и напитков на себя, 29% делят с сотрудницами, а в 42% компаний стол на 23 февраля полностью организуют женщины за свой счет.

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Новосибирск оказался на пятом месте по стоимости подарка на 23 февраля среди городов России.

#Ольга Храмушкина#Деньги#Праздник#Корпоратив#23 февраля#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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