В Новосибирске черные ритуальщики получают данные об умерших из бюро СМЭ

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Недавно директор сети ритуальных агентств Оксана Никонова потеряла отца. О его смерти было известно только полиции и скорой помощи. Уже через 6 минут после того, как тело увезли в морг, ей начали звонить ритуальщики.
Женщина захотела выяснить, от кого они так быстро узнали о смерти отца. Фельдшеры скорой и полицейские не смогли бы так сработать – не сходилось по времени между последними звонками.
Попросила знакомого обзвонить под видом адвоката агентства и узнать, кто им предоставил эту информацию. И там признались, что сведениями поделилось бюро судебно-медицинской экспертизы. Только позже начали все опровергать, когда Оксана пригрозила полицией.
В МУП «Похоронный дом ИМИ» заявили, что такие ситуации не редкие. Честные агенты сами никогда не звонят первыми с предложениями своих услуг.