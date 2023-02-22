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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Новосибирске черные ритуальщики получают данные об умерших из бюро СМЭ

22 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI
Как в Новосибирске черные ритуальщики получают данные об умерших
Новосибирцам в похоронном доме «ИМИ» рассказали, как черные ритуальщики получают сведения об умерших. Они предположили, что с ними сотрудничает бюро судебно-медицинской экспертизы.

Недавно директор сети ритуальных агентств Оксана Никонова потеряла отца. О его смерти было известно только полиции и скорой помощи. Уже через 6 минут после того, как тело увезли в морг, ей начали звонить ритуальщики.

Женщина захотела выяснить, от кого они так быстро узнали о смерти отца. Фельдшеры скорой и полицейские не смогли бы так сработать – не сходилось по времени между последними звонками.

Попросила знакомого обзвонить под видом адвоката агентства и узнать, кто им предоставил эту информацию. И там признались, что сведениями поделилось бюро судебно-медицинской экспертизы. Только позже начали все опровергать, когда Оксана пригрозила полицией.

В МУП «Похоронный дом ИМИ» заявили, что такие ситуации не редкие. Честные агенты сами никогда не звонят первыми с предложениями своих услуг.

#Алина Шефер#Похороны#Ритуальные услуги#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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