В Новосибирске неизвестные сливают бензин с автомобилей на улице Киевской

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Updated Сегодня, 01:48
Как известно местным жителям, во дворе их дома орудуют несколько парней. Они воруют не только топливо, но и аккумуляторы из автомобилей.
«У соседа украли аккумулятор несколько дней назад. Другой рассказал, что слили бензин – и таких еще пару случаев было. Вчера пытались повторить свое грязное дело, но их спугнули», - рассказала знакомая с ситуацией сибирячка.
Пострадавшие владельцы автомобилей уже написали заявления в полицию. Автоворов уже начали искать.
«Проводится проверка. Устанавливаются люди, причастные к этим преступлениям», - отметили в ГУ МВД региона.