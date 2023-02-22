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Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 01:48

Updated Сегодня, 01:48

В Новосибирске неизвестные сливают бензин с автомобилей на улице Киевской

22 февраля 2023, 01:44
Фото: 1MI
В Новосибирске ищут хулиганов, сливающих бензин с автомобилей
Хулиганы, сливающие бензин с машин, объявились на Киевской, 14 в Новосибирске. На них автовладельцы пожаловались в соцсетях.

Как известно местным жителям, во дворе их дома орудуют несколько парней. Они воруют не только топливо, но и аккумуляторы из автомобилей.

«У соседа украли аккумулятор несколько дней назад. Другой рассказал, что слили бензин – и таких еще пару случаев было. Вчера пытались повторить свое грязное дело, но их спугнули», - рассказала знакомая с ситуацией сибирячка.

Пострадавшие владельцы автомобилей уже написали заявления в полицию. Автоворов уже начали искать.

«Проводится проверка. Устанавливаются люди, причастные к этим преступлениям», - отметили в ГУ МВД региона.
#Алина Шефер#Автомобили#Грабители#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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