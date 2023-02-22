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Published Сегодня, 05:57

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В Новосибирске владельцев зданий в Военном городке обязали заняться восстановлением

22 февраля 2023, 05:57
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Десятки памятников архитектуры превращаются в руины

Структуры Минобороны в суде заставят восстанавливать Военный городок в Новосибирске

Госинспекция по охране объектов культурного наследия выявила собственников исторических зданий на территории бывшего военного городка № 17. Владельцам памятников выданы предписания по их сохранению и содержанию, параллельно готовятся иски в суд

Государственная инспекция по охране объектов культурного населения Новосибирской области направила в адрес ФГКУ "Сибирское ТУИО", ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Минобороны, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны и АО "Военторг-Восток" требования по сохранению и содержанию объектов культурного наследия. Эти организации, подведомственные Минобороны, являются собственниками зданий на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска, признанных памятниками архитектуры регионального значения.  

Собственники обязаны согласовать с Госинспекцией виды проводимых работ, направленных на сохранение памятников и сроки, в которые эти работы будут выполнены, говорится в документе за подписью нового руководителя инспекции Елены Макавчик.

Свое письменное согласие с требованиями уже высказало АО "Военторг-Восток", в суд направлено исковое заявление с требованием о понуждении ФГКУ "Сибирское ТУИО" к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия №16 (здание пулеметной команды). Кроме того, готовятся аналогичные исков в отношении объектов №69, 70, 71, также находящимся оперативном управлении ФГКУ "Сибирское ТУИО", подчеркивают в Госинспекции.

Так сегодня выглядит здание пулеметной командыТак сегодня выглядит здание пулеметной команды
Так сегодня выглядит здание пулеметной командыТак сегодня выглядит здание пулеметной команды
Так сегодня выглядит здание пулеметной командыТак сегодня выглядит здание пулеметной команды
Так сегодня выглядит здание пулеметной командыТак сегодня выглядит здание пулеметной команды
Так сегодня выглядит здание пулеметной команды
Фото: Артем Шершнев

Бумага направлена активистке Елене Гавровской. Ранее она неоднократно пыталась обратить внимание различных инстанций на бедственное положение исторического комплекса, но в Госинспеции отвечали, что не могут установить владельцев, которые по закону обязаны заниматься содержанием исторических зданий.

По мнению Елены Гавровской, изменения в позиции ведомства связна с ее обращением к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину о бездействии чиновников в плане сохранения Военного городка и ротацией в руководстве инспекции – с 15 декабря Елена Макавчик сменила на посту руководителя Елену Медведеву. Последняя возглавляла инспекцию с 2019 года и оставила пост в ноябре 2022. Причины кадровых перемен не озвучивались.

"Медведева, прежде чем сбежать, наклепала кучу документов, после которых надо всех подписантов в тюрьму отправлять", - говорит Елена Гавровская.

Министр строительства рассказал о судьбе военного городка в Октябрьском районе
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Тем временем, список памятников истории на территории Военного городка расширяется. Несколько дней назад статус объекта культурного наследия получили здания столовой и склада-ледника 1913 года постройки.

Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря на звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.

 

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