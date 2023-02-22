Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Государственная инспекция по охране объектов культурного населения Новосибирской области направила в адрес ФГКУ "Сибирское ТУИО", ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Минобороны, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны и АО "Военторг-Восток" требования по сохранению и содержанию объектов культурного наследия. Эти организации, подведомственные Минобороны, являются собственниками зданий на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска, признанных памятниками архитектуры регионального значения.
Собственники обязаны согласовать с Госинспекцией виды проводимых работ, направленных на сохранение памятников и сроки, в которые эти работы будут выполнены, говорится в документе за подписью нового руководителя инспекции Елены Макавчик.
Свое письменное согласие с требованиями уже высказало АО "Военторг-Восток", в суд направлено исковое заявление с требованием о понуждении ФГКУ "Сибирское ТУИО" к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия №16 (здание пулеметной команды). Кроме того, готовятся аналогичные исков в отношении объектов №69, 70, 71, также находящимся оперативном управлении ФГКУ "Сибирское ТУИО", подчеркивают в Госинспекции.
Бумага направлена активистке Елене Гавровской. Ранее она неоднократно пыталась обратить внимание различных инстанций на бедственное положение исторического комплекса, но в Госинспеции отвечали, что не могут установить владельцев, которые по закону обязаны заниматься содержанием исторических зданий.
По мнению Елены Гавровской, изменения в позиции ведомства связна с ее обращением к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину о бездействии чиновников в плане сохранения Военного городка и ротацией в руководстве инспекции – с 15 декабря Елена Макавчик сменила на посту руководителя Елену Медведеву. Последняя возглавляла инспекцию с 2019 года и оставила пост в ноябре 2022. Причины кадровых перемен не озвучивались.
"Медведева, прежде чем сбежать, наклепала кучу документов, после которых надо всех подписантов в тюрьму отправлять", - говорит Елена Гавровская.
Тем временем, список памятников истории на территории Военного городка расширяется. Несколько дней назад статус объекта культурного наследия получили здания столовой и склада-ледника 1913 года постройки.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.
Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря на звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.