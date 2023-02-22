По мнению Елены Гавровской, изменения в позиции ведомства связна с ее обращением к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину о бездействии чиновников в плане сохранения Военного городка и ротацией в руководстве инспекции – с 15 декабря Елена Макавчик сменила на посту руководителя Елену Медведеву. Последняя возглавляла инспекцию с 2019 года и оставила пост в ноябре 2022. Причины кадровых перемен не озвучивались.