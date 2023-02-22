Жителей Новосибирска предупредили о шквальном ветре и гололеде 24 и 25 февраля

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Гидрометцентр предупредил, что в Новосибирске и Новосибирской области на 24 и 25 февраля ожидают метель и шквальные ветра.
«Ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 22 метров в секунду», — гласит оповещение МЧС.
В случае возникновения каких-либо ЧП спасатели просят звонить по телефону 112. В такую погоду не рекомендовано находиться на природе и лучше воздержаться от поездок на личном автомобиле.
Уборка снега с новосибирских улиц стала одной из тем прошедшего неделю назад Часа прессы с мэром города Анатолием Локтем. Он сказал, что снег вывозят в объеме 22 тысяч кубометров в сутки, что даже выше запланированного.
Еще ему пришлось отвечать на реплику польской актрисы Барбары Брыльска, которая назвала Новосибирск (а также Омск) нищими городами. Мэр пригласил пани Брыльска в гости летом.