atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Жителей Новосибирска предупредили о шквальном ветре и гололеде 24 и 25 февраля

22 февраля 2023, 10:32
Фото: atas.info
На улицах Новосибирска пока тихо
На Новосибирск вновь обрушится непогода, которая грозит пробками на дорогах, повышенной аварийностью и увеличением числа травм.

Гидрометцентр предупредил, что в Новосибирске и Новосибирской области на 24 и 25 февраля ожидают метель и шквальные ветра.

«Ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 22 метров в секунду», — гласит оповещение МЧС.

В случае возникновения каких-либо ЧП спасатели просят звонить по телефону 112. В такую погоду не рекомендовано находиться на природе и лучше воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Мэр Локоть ответил на критику Барбары Брыльска о нищете в Новосибирске
Узнать подробнее

Уборка снега с новосибирских улиц стала одной из тем прошедшего неделю назад Часа прессы с мэром города Анатолием Локтем. Он сказал, что снег вывозят в объеме 22 тысяч кубометров в сутки, что даже выше запланированного.

Еще ему пришлось отвечать на реплику польской актрисы Барбары Брыльска, которая назвала Новосибирск (а также Омск) нищими городами. Мэр пригласил пани Брыльска в гости летом.

Читайте также:
Новосибирск стал третьим городом в рейтинге самой холодной погоды в феврале
#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Город#Метель
Подпишитесь
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
Вчера, 09:16
Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»
Вчера, 15:26
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Сегодня, 01:11
Что сказал Путин в послании Федеральному собранию: главное
Вчера, 11:23
Каких специалистов не хватает оборонным заводам в Новосибирске: вакансии и зарплата
Сегодня, 08:08
Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные
Вчера, 06:07